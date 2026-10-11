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10 Merek Mobil Terlaris September 2026: Toyota Teratas, BYD Posisi 3

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |14:18 WIB
10 Merek Mobil Terlaris September 2026: Toyota Teratas, BYD Posisi 3
10 Merek Mobil Terlaris September 2026: Toyota Teratas, BYD Posisi 3 (Ilustrasi/Dok Okezone)
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JAKARTA - Toyota menjadi brand mobil terlaris di Indonesia pada September 2026. Brand China, BYD, masuk ke 3 besar brand terlaris. 

1. Toyota Teratas

Pada September 2026, Toyota mencatat penjualan wholesales (pabrik ke diler) 21.877 unit. Penjualan Toyota meninggalkan jauh brand lainnya. 

Daihatsu berada di urutan berikutnya. Pada September 2026, Daihatsu membukukan penjualan wholesales 11.558 unit. 

Sementara BYD berada di urutan 3. Sepanjang September 2026, BYD membukukan penjualan 6.031 unit. BYD menjadi satu-satunya brand China yang masuk urutan 5 besar brand terlaris. 

Suzuki berada di posisi 4 brand terlaris dengan penjualan 5.316 unit. Posisi 5 dan 5 ditempati Mitsubishi Fuso (4.725 unit) dan Mitsubishi (4.661). 

Selain BYD, dalam daftar 10 brand terlaris 2026, ada brand China lainnya yakni Jaecoo. Jaecoo mencatatkan penjualan 3.400 unit pada September 2026.  

2. 10 Brand Mobil Terlaris

Berikut daftar 10 brand terlaris pada September 2026:

Wholesales 

1. Toyota 21.877 unit
2. Daihatsu 11.558 unit
3. BYD 6.031 unit
4. Suzuki 5.316 unit
5. Mitsubishi Fuso 4.725 unit
6. Mitsubishi 4.661 unit
7. Honda 3.466 unit
8. Jaecoo 3.400 unit
9. Hino 3.262 unit
10. Isuzu 3.155 unit

Retail Sales 

1. Toyota 21.648 unit
2. Daihatsu 12.317 unit
3. BYD 7.421 unit
4. Suzuki 5.625 unit
5. Mitsubishi 4.515 unit
6. Honda 4.214 unit
7. Mitsubishi Fuso 4.168 unit
8. Jaecoo 3.400 unit
9. Isuzu 3.067 unit
10. Hino 2.824 unit

 

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