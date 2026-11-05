Penjualan Mobil LCGC Anjlok hingga 11 Persen, Astra Beberkan Penyebabnya

JAKARTA - Penjualan wholesales (pabrik ke diler) mobil low cost green car (LCGC) pada Januari-September 2026 mencapai 83.997 unit. Jumlah itu anjlok 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

1. Penjualan LCGC Turun

Hal ini berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Diketahui, mobil segmen LCGC sempat menjadi primadona bagi masyarakat sejak dipasarkan pada 2013. Ini membuka peluang bagi konsumen yang ingin beli mobil dengan harga yang lebih terjangkau.

Namun, penjualan LCGC perlahan turun di tengah maraknya brand-brand China yang masuk menawarkan mobil listrik, dengan harga yang mepet-mepet LCGC.

Co-Project Director Astra Auto Fest 2026 sekaligus Chief Marketing & Sales Officer Astra Credit Companies (ACC), Tan Chian Hok, mengungkapkan penyebab turunnya penjualan LCGC.

Ia menilai, turunnya penjualan LCGC karena adanya pergeseran minat konsumen, bukan lantaran pengajuan kredit yang kian sulit.

"Kalau kita melihat penjualan LCGC anjlok 11 persen ini sebenarnya bukan karena pembiayaan. Karena mungkin shifting dari market otomotif. Jadi mungkin ada peralihan. Mungkin ada pemindahan dari unit-unit LCGC naik kelas," ujarnya di Jakarta, dikutip Kamis (5/11/2026).

Daihatsu Sigra (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Tan Chian Hok menjelaskan, jika marketnya berubah akan berpengaruh terhadap pembiayaan. Meski begitu, pihaknya tidak ingin mempersulit konsumen.

"Pada prinsipnya, kita ini tidak mengubah dari underwriting kita untuk LCGC. Jadi LCGC itu kita nggak ubah. Underwritingnya tetap sama," ucapnya.

Di tengah adanya pergeseran konsumen LCGC, ia menyebutkan, pihaknya tak menyulitkan pembiayaan.

"Tapi kalau ditanya apakah kita jadi lebih strict lagi ini? Enggak, kita semua aja kok. Makanya kenapa kita melakukan acara Astra Auto Fest ini. Ini sebenarnya kita ini mempermudah dari para customer yang pengen memiliki mobil," tuturnya.