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Mobil Terlaris Agustus 2026, BYD Atto 1 Geser Daihatsu Gran Max Pikap

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |17:00 WIB
Mobil Terlaris Agustus 2026, BYD Atto 1 Geser Daihatsu Gran Max Pikap
Mobil Terlaris Agustus 2026, BYD Atto 1 Geser Daihatsu Gran Max Pikap (Dok Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - BYD Atto 1 menjadi mobil terlaris pada Agustus 2026. Mobil listrik compact tersebut menggeser posisi yang sebelumnya diduduki Daihatsu Gran Max pikap. 

1. BYD Atto 1 Terlaris

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke diler) BYD Atto 1 mencapai 5.538 unit sepanjang Agustus 2026. Jumlah distribusi Atto 1 itu mengalahkan wholesales Daihatsu Gran Max pikap yang mencapai 4.346 unit. 

Distribusi kedua mobil itu cukup jauh meninggalkan model lainnya. Mayoritas mobil terlaris lainnya mencatatkan wholesales 3 ribuan unit. 

All New Kijang Innova Zenix

Kijang Innova (Zenix dan Reborn) menduduki peringkat 3 mobil terlaris dengan wholesales 3.504 unit. Posisi keempat ditempati Toyota Avanza dengan wholesales 3.442 unit. Suzuki Carry berada di posisi 5 dengan 3.270 unit. 

Jaecoo J5 EV ada di urutan berikutnya dengan distribusi 3.214 unit. Toyota Calya membuntuti dengan distribusi 3.001 unit. 

2. 20 Mobil Terlaris

Berikut daftar 20 mobil terlaris pada Agustus 2026: 

1. BYD Atto 1: 5.538 unit
2. Daihatsu Gran Max Pick Up: 4.346 unit
3. Kijang Innova (Zenix dan Reborn): 3.504 unit
4. Toyota Avanza: 3.442 unit
5. Suzuki Carry Pick Up: 3.270 unit
6. Jaecoo J5: 3.214 unit
7. Toyota Calya: 3.001 unit
8. Daihatsu Sigra: 2.746 unit
9. Toyota Veloz Hybrid: 2.267 unit
10. Daihatsu Gran Max (Blind Van dan Minibus): 2.316 unit
11. Toyota Hilux: 2.054 unit
12. Toyota Rush: 1.880 unit
13. Honda Brio (RS dan Satya): 1.670 unit
14. Daihatsu Terios: 1.650 unit
15. Mitsubishi Xpander (termasuk Xpander Cross): 1.610 unit
16. Geely EX2: : 1.595 unit
17. Toyota Agya: 1.412 unit
18. Mitsubishi L300 Pick Up: 1.177 unit
19. BYD M6 DM: 1.161 unit
20. Daihatsu Ayla: 1.013 unit

 

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