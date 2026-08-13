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Daihatsu Gran Max Pickup Jadi Mobil Terlaris Juli 2026, Geser Toyota Kijang Innova

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |16:13 WIB
Daihatsu Gran Max Pickup Jadi Mobil Terlaris Juli 2026, Geser Toyota Kijang Innova
Daihatsu Gran Max Pickup Jadi Mobil Terlaris Juli 2026, Geser Toyota Kijang Innova (Instagram/@daihatsuind)
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JAKARTA - Daihatsu Gran Max pickup menjadi mobil terlaris pada periode Juli 2026. Kendaraan komersial ringan itu laku terjual sebanyak 4.449 unit berdasarkan wholesales (pabrik ke diler). 

Penjualan Daihatsu Gran Max pickup melejit dalam beberapa beberapa bulan terakhir. Daihatsu Gran Max pickup tersebut menggeser posisi yang ditempati Toyota Kijang Innova sebagai mobil terlaris pada Juni 2026. 

Posisi kedua mobil terlaris pada Juli 2026 ditempat BYD Atto 1. City car EV ini mencatat penjualan wholesales 4.233 unit. 

Posisi ketiga ditempati Toyota Kijang Innova (Reborn dan Zenix). Distribusi mobil tersebut sebanyak 4.176 unit. 

Sementara itu, posisi empat ditempati Toyota Avanza dengan wholesales 3.511 uni dan Suzuki Carry pickup berada di urutan berikutnya dengan 3.282 unit. 

Berikut daftar 10 mobil terlaris di Indonesia pada Juli 2026: 

Daihatsu Gran Max Pick Up: 4.449 unit

BYD Atto 1: 4.233 unit

Toyota Kijang Innova (Reborn dan Zenix): 4.176 unit

Toyota Avanza: 3.511 unit

Suzuki Carry Pick Up: 3.282 unit

Jaecoo J5: 3.155 unit

Daihatsu Sigra: 3.092 unit

Mitsubishi Xpander (termasuk Xpander Cross): 2.743 unit

Daihatsu Gran Max (minibus dan blind van): 2.726 unit

Toyota Rush: 2.548 unit

 

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