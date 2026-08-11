Toyota Jadi Merek Mobil Terlaris pada Juli 2026, BYD Masuk 3 Besar!

Toyota Jadi Merek Mobil Terlaris pada Juli 2026, BYD Masuk 3 Besar!(Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Toyota masih menjadi merek mobil terlaris di Indonesia pada Juli 2026. Di sisi lain, BYD membuat kejutan dengan menempati urutan merek ketiga terlaris pada Juli 2026.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales (pabrik ke diler) mencapai 81.115 unit. Jumlah tersebut naik 4,5% dibandingkan Juni 2026 yakni sebanyak 77.603 unit.

Jika dibandingkan tahun lalu, penjualan Juli 2026 juga naik tajam yakni hingga 33,3%. Pada periode yang sama tahun lalu, penjualan mobil secara wholesales hanya 60.837 unit.

Kenaikan tak hanya terjadi dari sisi wholesales. Penjualan ritel (diler ke konsumen) pada Juli 2026 juga menunjukkan pertumbuhan.

Penjualan ritel pada Juli 2026 sebanyak 77.412 unit. Jumlah itu naik 3,6% dibandingkan Juni 2026 yakni sebanyak 74.758 unit.

Sementara itu, penjualan ritel Juli 2026 juga melonjak tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penjualan pada Juli 2026 naik hingga 23,1% dibandingkan Juli 2026, yakni sebanyak 62.889 unit.

Dari sisi merek, Toyota menjadi yang terlaris pada Juli 2026. Brand asal Jepang itu mencatatkan wholesales sebanyak 21.642 unit.

Daihatsu masih terus setia membuntuti Toyota perihal brand terlaris. Pada Juli 2026, Daihatsu menorehkan wholesales 14.153 unit.

Sementara itu, BYD membuat kejutan. Brand asal China yang memasarkan kendaraan elektrifikasi itu menempati urutan ketiga brand terlaris pada Juli 2026. Penjualan BYD mencapai 6.569 unit.

Mitsubishi Motors bercokol di urutan keempat dengan wholesales 6.143 unit. Suzuki menutup posisi 5 besar dengan wholesales 5.654 unit.



Beriktu daftar 10 brand terlaris pada Juli 2026:

Wholesales

Toyota: 21.642 unit

Daihatsu: 14.153 unit

BYD: 6.569 unit

Mitsubishi Motors: 6.143 unit

Suzuki: 5.654 unit

Mitsubishi Fuso: 4.969 unit

Hino: 3.440 unit

Jaecoo: 3.200 unit

Honda: 2.587 unit

Geely: 1.965 unit