Toyota Kijang Innova Jadi Mobil Terlaris pada Juni 2026, Ditempel Ketat Daihatsu Gran Max

Toyota Kijang Innova Jadi Mobil Terlaris pada Juni 2026, Ditempel Ketat Daihatsu Gran Max (Okezone)

JAKARTA - Toyota Kijang Innova menjadi mobil terlaris di Indonesia pada Juni 2026. Penjualan wholesales (pabrik ke diler) Toyota Kijang Innova termasuk Zenix dan Reborn mencapai sebanyak 4.967 unit pada Juni 2026.

Hal ini berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Posisi kedua ditempat mobil komersial Daihatsu Gran Max pickup. Model yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi tulang punggung penjualan Daihatsu tersebut membukukan penjualan 4.782 unit.

Posisi ketiga ditempati mobil yang dijuluki sejuta umat yakni Toyota Avanza. Model tersebut meraup penjualan 3.675 unit.

Posisi keempat juga ditempat model Toyota lainnya yakni Calya. Mobil low cost green car (LCGC) itu laku terjual sebanyak 3.578 unit.

Suzuki Carry (Dok SIS)

Posisi kelima ditempat Suzuki Carry pickup dengan penjualan 3.442 unit. Posisi keenam ditempat Daihatsu Gran Max varian blind van dan minibus dengan penjualan 3.046 unit.

Praktis posisi 6 besar ditempat mobil dari Jepang. Sementara posisi 7 ditempat Jaecoo J5 EV dengan penjualan mencapai 3.041 unit.

Jaecoo J5 EV menjadi satu-satunya mobil listrik dan mobil dari brand yang China masuk dalam daftar 10 besar terlaris Juni 2026.

Berikut daftar 20 mobil terlaris pada Juni 2026:

1. Kijang Innova (Zenix dan Reborn): 4.967 unit

2. Daihatsu Gran Max Pick Up: 4.782 unit

3. Toyota Avanza: 3.675 unit

4. Toyota Calya: 3.578 unit

5. Suzuki Carry Pick Up: 3.442 unit

6. Daihatsu Gran Max (Blind Van dan Minibus): 3.046 unit

7. Jaecoo J5: 3.041 unit

8. Toyota Veloz Hybrid: 2.698 unit

9. Daihatsu Sigra: 2.578 unit

10. Toyota Rush: 2.374 unit