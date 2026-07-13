Mitsubishi Segera Luncurkan Mobil Hybrid Pertama di Indonesia

Mitsubishi Segera Luncurkan Mobil Hybrid Pertama di Indonesia (Dok Ist)

JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) siap meluncurkan mobil hybrid pertama mereka di Indonesia. Model tersebut merupakan SUV.

1. Mobil Hybrid Mitsubishi

Berdasarkan surat undangan yang diterima redaksi, mobil hybrid tersebut akan meluncur pada 16 Juli 2026. Model terbaru Mitsubishi di Indonesia itu mengusung konsep Elevated Urban SUV untuk mendukung gaya hidup urban yang semakin dinamis.

Model tersebut memadukan desain modern, teknologi elektrifikasi, serta berbagai fitur yang relevan bagi kebutuhan pelanggan masa kini.

Publik dapat menyaksikan kehadiran kendaraan ini melalui special display yang dimulai pada 16 Juli

2026 di Mal Kota Kasablanka. Pengunjung juga dapat mencobanya lewat sesi test drive yang tersedia selama pameran.

Sementara itu, dalam tampilan siluet yang beredar, tampak desainnya seperti Mitsubishi XForce hybrid. Model tersebut sudah dipasarkan di negara tetangga yakni Thailand.

Di Thailand, Mitsubishi Xforce Hybrid dibekali mesin bensin 1.6 liter berkode 4A92 yang dikawinkan dengan motor listrik.

Mesin tersebut mampu menyemburkan tenaga hingga 107 PS dan torsi 134 Nm. Sementara motor listriknya mampu menyemburkan tenaga hingga 116 PS dengan torsi 255 Nm.



(Erha Aprili Ramadhoni)