Mitsubishi Pajero Siap Terlahir Kembali, Meluncur Tahun Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |17:52 WIB
Mitsubishi Pajero Siap Terlahir Kembali, Meluncur Tahun Ini (Dok Mitsubishi Motors Corporation)
JAKARTA - Mitsubishi Motors Corporation mengumumkan akan menghidupkan kembali model legendaris Pajero. Rencananya, model anyar itu akan meluncur pada musim gugur 2026 atau tahun ini. 

1 Mitsubishi Pajero Generasi Terbaru

Dalam pernyataan resmi perusahaan, Mitsubishi Motors mengungkapkan model SUV cross-country terbarunya akan diberi nama Pajero. 

"Akan diluncurkan pada acara peluncuran perdana dunia yang dijadwalkan pada musim gugur 2026," katanya, Jumat (29/5/2026). 

Diketahui, model ini dihentikan penjualannya di pasar luar negeri pada 2021. Ini menjadi comeback model tersebut ke pasar global untuk pertama kalinya dalam lima tahun.

Pajero pertama kali diluncurkan pada 1982. Pajero dikembangkan sebagai kendaraan rekreasi (RV, yang sekarang dikenal luas sebagai SUV) dengan konsep baru yang menggabungkan performa off-road dari kendaraan penggerak empat roda (4WD) sejati dengan kenyamanan mobil penumpang. 

Selama empat generasi, model ini telah menjadi salah satu SUV cross-country paling ikonik dari Mitsubishi Motors. Total penjualan global kumulatif lebih dari 3,25 juta unit di lebih dari 170 negara dan wilayah di seluruh dunia.

Pajero mulai berkompetisi di Reli Dakar - reli paling menantang di dunia - pada 1983, mengamankan total 12 kemenangan. Ini termasuk tujuh kemenangan beruntun. 
Sementara di Jepang, Pajero memimpin RV pada tahun 1990-an dan memainkan peran kunci dalam mempromosikan gaya hidup luar ruangan dan rekreasi. Kemudian seri model ini diperluas untuk mencakup Pajero Mini kei-car, Pajero Junior compact SUV, dan Pajero iO compact SUV.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
