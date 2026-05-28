HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tren Positif Industri Otomotif, GIIAS 2026 Diharapkan Tingkatkan Gairah Pasar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |15:32 WIB
Tren Positif Industri Otomotif, GIIAS 2026 Diharapkan Tingkatkan Gairah Pasar
Tren Positif Industri Otomotif, GIIAS 2026 Diharapkan Tingkatkan Gairah Pasar (Ilustrasi/Dok Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) akan digelar pada 29 Juli hingga 9 Agustus di ICE BSD Tangerang. Pameran otomotif tahunan ini diharapkan dapat mendongkrak penjualan mobil. 

Diketahui, tahun ini penjualan mobil membaik dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan wholesales pada April 2026 meningkat sebesar 55 persen secara tahunan (year-on-year) dengan total capaian mencapai 80.776 unit. 

Secara keseluruhan, sepanjang Januari hingga April 2026, pasar otomotif Indonesia menunjukkan tren positif dengan total penjualan mencapai 289.787 unit atau tumbuh 12,5%. 

Sejalan dengan pertumbuhan di dalam negeri, kinerja ekspor otomotif Indonesia juga memiliki catatan positif. Gaikindo mencatat pengiriman mobil dalam bentuk completely built up (CBU) ke luar negeri pada April 2026 telah mencapai 159.662 unit, atau tumbuh sebesar 10,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.  
Kenaikan ini juga didukung ekspor kendaraan Completely Knocked Down (CKD) yang sepanjang April 2026 yang meningkat hingga 76,4 persen dengan total pengiriman mencapai 25.791 set.

1. Tingkatkan Gairah Pasar

Berbagai capaian positif yang dicatat ini menunjukkan potensi industri otomotif Indonesia masih mendapat atensi dan kepercayaan yang besar, baik dari prinsipal global maupun masyarakat luas. 

Terkait hal ini, Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika, menyatakan optimismenya terhadap masa depan industri otomotif nasional. Menurutnya, tren positif dari angka penjualan dan ekspor saat ini menjadi bukti nyata industri otomotif Indonesia memiliki daya tahan yang kuat sekaligus potensi pertumbuhan yang masih sangat besar. 

“Pelaksanaan GIIAS 2026 diharapkan dapat menjadi motor penggerak yang memberikan dorongan lebih besar bagi pasar otomotif kita. Melalui pameran berskala internasional ini, kami ingin menciptakan pertumbuhan industri dengan mengenalkan inovasi teknologi terbaru langsung kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan gairah pasar,” ujar Putu, dikutip Kamis (28/5/2026).

2. Diramaikan 60 Merek 

Hingga Mei 2026, tercatat lebih dari 60 merek otomotif global yang telah mengonfirmasi keikutsertaannya, mencakup berbagai sektor mulai dari kendaraan penumpang, kendaraan komersial, sepeda motor, karoseri, hingga ratusan merek dari industri otomotif pendukung.  

 

