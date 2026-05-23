Indomobil Expo Raup 1.145 SPK, Sedot 40 Ribu Pengunjung

JAKARTA - Indomobil Group mencatatkan 1.145 surat pemesanan kendaraan (SPK) pada gelaran Indomobil Expo Jakarta. Pameran yang digelar pada 5-17 Mei 2026 di Senayan, Jakarta Pusat, ini juga dipadati 40.656 pengunjung.

Diketahui, pameran ini diikuti brand yang dinaungi Indomobil Group. Brand itu antara lain Changan, Citroën, GAC AION, JAC, Maxus, hingga Volkswagen,

Dari total 1.145 unit SPK, kontribusi terbesar berasal dari brand kendaraan listrik seperti GAC Indonesia, Changan, Citroën Indonesia, hingga Indomobil eMotor.

Di sisi lain, selama pameran tercatat 1.075 sesi tets drive. Aion V, Aion UT, Hyptec HT, hingga Changan Deepal S07 menjadi unit yang paling banyak dicoba pengunjung.

“Indomobil Expo Jakarta bukan hanya menjadi ajang pameran otomotif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kami membangun kepercayaan masyarakat terhadap masa depan mobilitas yang lebih modern dan berkelanjutan," kata CEO Indomobil Dealers Group, Santiko Wardoyo, Sabtu (23/5/2026).

Melalui konsep EVperience, ia melanjutkanya, pihaknya ingin memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat untuk mengenal kendaraan listrik lebih dekat.

"Pencapaian SPK dan tingginya antusiasme pengunjung menjadi sinyal positif bahwa pasar kendaraan listrik Indonesia terus berkembang dengan sangat baik,” ujar Santiko.

(Erha Aprili Ramadhoni)