Chery Q Punya Daya Jelajah hingga 400 KM, Isi Daya Cuma 16 Menit

JAKARTA - Chery Q resmi diperkenalkan di pasar Indonesia. Mobil listrik ringkas itu diperkenalkan dengan cara unik, yakni lewat panggung Indonesian Idol 2026 pada Senin kemarin. Kehadiran Chery Q melengkapi lini model elektrifikasi produsen asal China itu di Indonesia. Dengan bocoran harga sekitar Rp200 jutaan, Chery Q bakal meramaikan pasar yang kini semakin ketat.

Chery Q memiliki jarak tempuh hingga 400 km versi NEDC dalam satu kali pengisian daya penuh. Daya jelajah Chery Q cocok untuk mendukung mobilitas perkotaan. Selain itu, dengan daya jangkauan hingga 400 km, mobil listrik ini masih bisa diandalkan untuk road trip tipis-tipis keluar kota.

Di sisi lain, model ini juga sudah didukung fitur fast charging. Pengisian daya dari 30-80 persen hanya butuh waktu sekitar 16,5 menit. Singkatnya masa isi daya dapat membantu mobilitas penggunanya tanpa khawatir menyita waktu. Terlebih, baterai yang digunakan pada Chery Q telah mengantongi sertifikasi IP68 sehingga tahan air dan debu.

Mobil ringkas ini juga memiliki fitur V2L (Vehicle to Load) berkapasitas 6,6 kW. Ini memungkinkan Chery Q menjadi sumber energi portabel untuk perangkat eksternal, mendukung produktivitas maupun kegiatan outdoor.

Vice Country Director Chery Business Unit Indonesia, Budi Darmawan Jantania, mengungkapkan target pasar dari model baru ini. Chery Q menyasar kaum generasi Z dan milenial yang tertarik dengan kendaraan listrik.

"Produk ini dirancang untuk generasi baru yang kami sebut sebagai Gen Q. Jadi generasinya mementingkan mobilitas pintar, kepraktisan, kenyamanan, memiliki ekspresi emosi, dan juga karakter yang kuat," kata Budi di Jakarta, dikutip Jumat (22/5/2026).

Karena itu, Chery Q dibekali sejumlah fitur yang relevan untuk target pasarnya. Chery Q juga menghadirkan pengalaman interior yang lebih intuitif melalui square dashboard yang membentuk konsep smart cockpit. Pengguna dapat menyesuaikan tampilan head unit melalui antarmuka interaktif (UI) sesuai preferensi personal, lewat layar infotainment ukuran besar. Untuk mendukung aktivitas harian, Chery Q melengkapi kabin dengan customized cabin dan built-in accessories holder di berbagai sudut, sehingga ruang kendaraan menjadi lebih fungsional, praktis, dan nyaman digunakan.