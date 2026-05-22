Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Chery Q Punya Daya Jelajah hingga 400 KM, Isi Daya Cuma 16 Menit

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |19:30 WIB
Chery Q Punya Daya Jelajah hingga 400 KM, Isi Daya Cuma 16 Menit
Chery Q diperkenalkan di Indonesia lewat panggung Indonesian Idol 2026.
A
A
A

JAKARTA - Chery Q resmi diperkenalkan di pasar Indonesia. Mobil listrik ringkas itu diperkenalkan dengan cara unik, yakni lewat panggung Indonesian Idol 2026 pada Senin kemarin. Kehadiran Chery Q melengkapi lini model elektrifikasi produsen asal China itu di Indonesia. Dengan bocoran harga sekitar Rp200 jutaan, Chery Q bakal meramaikan pasar yang kini semakin ketat.

Chery Q memiliki jarak tempuh hingga 400 km versi NEDC dalam satu kali pengisian daya penuh. Daya jelajah Chery Q cocok untuk mendukung mobilitas perkotaan. Selain itu, dengan daya jangkauan hingga 400 km, mobil listrik ini masih bisa diandalkan untuk road trip tipis-tipis keluar kota.

Di sisi lain, model ini juga sudah didukung fitur fast charging. Pengisian daya dari 30-80 persen hanya butuh waktu sekitar 16,5 menit. Singkatnya masa isi daya dapat membantu mobilitas penggunanya tanpa khawatir menyita waktu. Terlebih, baterai yang digunakan pada Chery Q telah mengantongi sertifikasi IP68 sehingga tahan air dan debu.

Mobil ringkas ini juga memiliki fitur V2L (Vehicle to Load) berkapasitas 6,6 kW. Ini memungkinkan Chery Q menjadi sumber energi portabel untuk perangkat eksternal, mendukung produktivitas maupun kegiatan outdoor.

Vice Country Director Chery Business Unit Indonesia, Budi Darmawan Jantania, mengungkapkan target pasar dari model baru ini. Chery Q menyasar kaum generasi Z dan milenial yang tertarik dengan kendaraan listrik.

"Produk ini dirancang untuk generasi baru yang kami sebut sebagai Gen Q. Jadi generasinya mementingkan mobilitas pintar, kepraktisan, kenyamanan, memiliki ekspresi emosi, dan juga karakter yang kuat," kata Budi di Jakarta, dikutip Jumat (22/5/2026).

Karena itu, Chery Q dibekali sejumlah fitur yang relevan untuk target pasarnya. Chery Q juga menghadirkan pengalaman interior yang lebih intuitif melalui square dashboard yang membentuk konsep smart cockpit. Pengguna dapat menyesuaikan tampilan head unit melalui antarmuka interaktif (UI) sesuai preferensi personal, lewat layar infotainment ukuran besar. Untuk mendukung aktivitas harian, Chery Q melengkapi kabin dengan customized cabin dan built-in accessories holder di berbagai sudut, sehingga ruang kendaraan menjadi lebih fungsional, praktis, dan nyaman digunakan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mobil listrik Chery Q Chery
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/15/3219686//chery_q-Ut5T_large.jpg
Intip Spesifikasi Chery Q, Mobil Listrik Compact yang Dibanderol Rp200 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/15/3219387//chery_q-zQEl_large.jpg
Chery Q Resmi Diperkenalkan Lewat Panggung Indonesian Idol 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/15/3219172//changan_deepal_s05_reev-y3zh_large.jpg
Apa Beda BEV, HEV, PHEV, dan REEV? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/15/3218643//byd_atto_1-0E2H_large.jpg
BYD Atto 1 Dapat Penyegaran, Varian Baru Meluncur Dibanderol Rp199 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/15/3218600//mobil_di_china-1L9Q_large.jpg
Penjualan Mobil Bensin Runtuh di China, Cuma Ada 1 Model Masuk Daftar 10 Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/15/3218599//wuling_binguo_pro-8ZGx_large.jpg
Wuling Binguo Pro Raup 30 Ribu Pemesanan Jelang Diluncurkan Pekan Depan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement