Chery Q Resmi Diperkenalkan Lewat Panggung Indonesian Idol 2026

JAKARTA - Chery Indonesia memperkenalkan Chery Q kepada publik melalui panggung Indonesian Idol 2026 di Jakarta, Senin (19/5/2026). Chery juga sudah mulai membuka pre-book untuk mobil listrik compact tersebut.

1. Perkenalkan Chery Q

Chery Q didesain untuk menyasar generasi urban. Karakter ini selaras dengan tren mobilitas elektrifikasi, tercermin dari minat 75% Gen Z dan Milenial untuk beralih ke EV dalam lima tahun ke depan (survei Lokadata , serta lonjakan pasar BEV nasional sebesar 96% YoY hingga mencapai 33,15 ribu unit pada Kuartal I 2026. Berangkat dari karakter tersebut, Indonesian Idol 2026 dipilih sebagai panggung pengenalan Chery Q di Tanah Air.

“Sebagai salah satu model elektrik yang meraih antusiasme masif secara global, Chery Q kini menjadi

salah satu topik pencarian utama di segmen compact EV Indonesia dalam beberapa bulan terakhir," kata President Director Chery Group Indonesia, Zeng Shuo.

Pihaknya mengamati ‘Gen Q’ di Tanah Air menginginkan moda transportasi yang efisien, cerdas, sekaligus praktis untuk menunjang rutinitas. "Chery Q kami hadirkan dengan memahami mendalam terhadap ekosistem mobilitas di Indonesia, mulai dari kelegaan ruang kabin, smart cockpit, teknologi fast charging, hingga sistem keselamatan komprehensif," tuturnya.

Chery Q (Okezone/Erha A Ramadhoni)

2. Intip Spesifikasi Chery Q

Chery Q hadir dengan pengalaman berkendara yang lebih personal melalui desain dan fitur personalisasi. Untuk memperkuat personalisasi, Chery Q hadir dengan tiga pilihan warna, yaitu Dusk Purple, Oat Latte, dan Spark White.

Chery Q juga menghadirkan pengalaman interior yang lebih intuitif melalui square dashboard yang membentuk konsep smart cockpit. Pengguna dapat menyesuaikan tampilan head unit melalui antarmuka interaktif (UI) sesuai preferensi personal.

Di balik dimensi kompaknya, Chery Q menawarkan rear leg room 977 mm dan head room 985 mm, sehingga penumpang dapat menikmati ruang kabin yang lebih nyaman.

Selain itu, Chery Q dibekali melalui rear trunk hingga 1.450 liter serta front trunk (frunk) 70 liter dengan drain valve. Secara total, Chery Q didukung 38 kompartemen penyimpanan.

Di sisi lain, Chery Q hadir dengan jarak tempuh hingga 400 km NEDC per pengisian penuh. Mobil listrik compact ini juga didukung fitur teknologi fast charging yang mampu mengisi daya 30% hingga 80% hanya dalam 16,5 menit.