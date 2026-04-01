Chery Buka Suara soal Tiggo Cross CSH Terbakar di Tol Jakarta-Cikampek

JAKARTA - PT Chery Sales Indonesia buka suara soal terbakarnya Tiggo Cross CSH di ruas Tol Jakarta-Cikampek pada Selasa (31/3/2026). Terbakarnya Chery Tiggo Cross CSH itu tersebar di media sosial dan viral.

Dari pernyataan perusahaan, PT Chery Sales Indonesia (CSI) telah mengambil langkah terhadap insiden yang melibatkan salah satu unit Chery Tiggo Cross CSH pada tanggal 31 Maret 2026 di Kawasan Tol Jakarta-Cikampek. Perusahaan telah memprioritaskan tahap investigasi awal bersama tim teknis di lokasi sesuai dengan standar dan prosedur inspeksi global.

CSI pun mengungkapkan kronologi terbakarnya Tiggo Cross CSH.

"Berdasarkan kronologi, kendaraan tersebut dikendarai untuk keperluan pengantaran internal, dari dealer menuju area penyimpanan. Pengantaran ini merupakan proses yang tidak terkait pembelian atau perjalanan konsumen," demikian keterangan perusahaan, Rabu (1/4/2026).

CSI memastikan, tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian ini.