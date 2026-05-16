400 Mobil Modifikasi dan 21 Komunitas Ramaikan Toyota GR Car Meet 2026

JAKARTA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) menggelar Toyota GR Car Meet 2026 di Parkir Timur (Parkit) GBK Senayan Jakarta, Sabtu (16/5/2026). Momen ini jadi ajang kumpul para anggota komunitas hingga modifikator.

1. 400 Mobil Modifikasi

Secara total, pameran ini menampilkan lebih dari 400 showcar Toyota yang terkurasi dengan modifikasi ikonik. Ini mulai dari mobil balap, stance, off-road, campervan, daily use, hingga lini Japan Domestic Market (JDM).



Toyota GR Car Meet 2026 menjadi ajang berkumpulnya para car enthusiast dengan partisipasi aktif dari 21 komunitas yang tergabung dalam Toyota Owners Club (TOC) serta 21 collaboration partners. Ini termasuk tim balap pabrikan Toyota GAZOO Racing Indonesia (TGRI), Toyota Nation, dan berbagai komunitas lainnya.

“Sebagai acara car meet terbesar Toyota di Indonesia, acara ini merupakan wadah untuk berbagi passion dan excitement dengan sesama pecinta mobil Toyota, sekaligus mewakili dukungan Toyota terhadap car culture dan industri otomotif kreatif Indonesia," kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Hiroyuki Oide.

Ia menjelaskan, melalui semangat ‘GR Drive for Every Lifestyle’, pihaknya ingin memposisikan Gazoo Racing bukan hanya sebagai brand motorsport, tetapi juga bagian dari gaya hidup dan car culture.

Toyota GR Car Meet 2026 adalah platform berkumpul para Toyota enthusiast dari berbagai bentuk penggunaan dan aliran modifikasi. Seperti layaknya car meet di era 1990an, lokasi utama event menggunakan gedung parkir 4 lantai dan area parkir outdoor di kawasan ‘Parkit’ Senayan.

Meskipun bertajuk GR, Toyota GR Car Meet 2026 berlaku inklusif untuk semua pencinta Toyota.



“Kalau kita melihat perjalanan car culture di Indonesia, semuanya berawal dari komunitas, dari titik-titik sederhana, seperti kawasan Parkit yang menjadi tempat berkumpul dan berbagi cerita antar pecinta mobil sejak tahun 90an. Hari ini kami ingin mengajak semua pengunjung untuk tidak hanya melihat, tetapi juga merasakan dan menjadi bagian dari perjalanan tersebut," kata Marketing Director PT TAM, Bansar Maduma.