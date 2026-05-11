Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Terdampak Tarif Trump, Laba Toyota Turun 19%

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |16:49 WIB
Terdampak Tarif Trump, Laba Toyota Turun 19%
Terdampak Tarif Trump, Laba Toyota Turun 19% (Ilustrasi)
A
A
A

TOKYO - Toyota Motor Corp mengumumkan pencapaian penjualan pada tahun fiskal 2025, yang berakhir pada Maret 2026 naik 5,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Toyota membukukan penjualan tahunan mencapai 50,68 triliun yen atau sekitar USD2,3 miliar. 

Melansir Kyodonews, Senin (11/5/2026), hasil ini menjadikan Toyota sebagai perusahaan Jepang pertama yang membukukan penjualan tahunan melebihi 50 triliun yen. Pencapaian ini dibantu permintaan yang kuat untuk mobil hybrid dan efek revisi harga.

Meski begitu, laba bersih Toyota untuk tahun fiskal 2025 turun 19,2 persen menjadi 3,85 triliun yen. Hal ini sebagian karena dampak tarif AS yang lebih tinggi. Sementara laba operasi turun 21,5 persen menjadi 3,77 triliun yen.

Perusahaan menyatakan, dampak tarif pada laba operasinya mencapai 1,38 triliun yen, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 1,45 triliun yen.

Penjualan kendaraan grup Toyota, termasuk anak perusahaannya Daihatsu Motor Co dan Hino Motors Ltd, naik 2,5 persen menjadi 11,28 juta unit. Hal ini berkat permintaan yang kuat di pasar-pasar utama, termasuk Jepang.

Laporan pendapatan terbaru dari produsen mobil terbesar di dunia berdasarkan volume ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif 27,5 persen pada mobil dari Jepang pada April tahun lalu, yang dinaikkan tajam dari 2,5 persen. Tarif tersebut kemudian dinegosiasikan turun menjadi 15 persen pada Juli dan secara resmi diterapkan pada September.

"Tren kenaikan volume penjualan impas belum menunjukkan tanda-tanda melambat," kata Presiden Toyota, Kenta Kon.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/15/3216982/toyota_kijang_innova_zenix_hybrid-luwS_large.jpg
Berapa Harga Baterai Mobil Innova Zenix Hybrid? Ini Kisarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/15/3210526/toyota_bz7-UTlu_large.jpg
Spesifikasi Toyota bZ7, Mobil Listrik yang Raup Ribuan Pemesanan dalam 1 Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/15/3207523/toyota-mJIt_large.jpg
Toyota Siapkan 10 Posko dan 297 Bengkel Siaga saat Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/15/3196427/toyota_raize_terbaru-TIGk_large.jpg
Toyota Raize Terbaru Meluncur, Harga Mulai Rp240 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/15/3195932/toyota_kijang_innova_zenix-zLwy_large.jpg
Daftar Harga Toyota Kijang Innova Zenix Terbaru Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/15/3191781/toyota_siapkan_3_posko_siaga_24_jam-jdeG_large.jpg
Libur Nataru, Toyota Siapkan 3 Posko Siaga 24 Jam
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement