Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Spesifikasi Toyota bZ7, Mobil Listrik yang Raup Ribuan Pemesanan dalam 1 Jam!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |11:27 WIB
Spesifikasi Toyota bZ7, Mobil Listrik yang Raup Ribuan Pemesanan dalam 1 Jam!
Spesifikasi Toyota bZ7, Mobil Listrik yang Raup Ribuan Pemesanan dalam 1 Jam! (GAC Toyota via Car News China)
A
A
A

JAKARTA - Toyota meluncurkan mobil listrik baru bZ7 di China. Mobil listrik itu diluncurkan GAC-Toyota, yang merupakan perusahaan patungan. 

Melansir Car News China, Sabtu (4/4/2026), bZ7 dipasarkan dalam 5 varian, dengan jarak tempuh mulai 600 km versi CLTC. Mobil listrik tersebut dibanderool 147.800-199.800 yuan atau sekitar Rp363 hingga 491 juta.

Sedan listrik tersebut memiliki dimensi panjang 5130 mm, lebar 1965 mm, dan tinggi 1506 mm, serta jarak sumbu roda 3020 mm. bZ7 hadir standar dengan velg 20 inci dan menawarkan tujuh pilihan warna eksterior.

bZ7 hadir dengan bahasa desain keluarga GAC ​​Toyota. Fasia depannya ditandai strip lampu LED horizontal dan lampu daytime running berbentuk C, dilengkapi lampu depan yang tajam dan gril bawah yang lebar. Kendaraan ini mengadopsi desain coupe fastback dari pilar C ke belakang, diperkuat gagang pintu semi-tersembunyi. Bagian belakang menampilkan lampu belakang LED terintegrasi. 

Pada bagian interiornya, baik kursi depan maupun belakang menawarkan fungsi ventilasi, pemanas, dan pijat, dengan kursi depan yang memiliki desain zero-gravity dual-motor untuk kenyamanan yang lebih baik.

bZ7 dilengkapi kokpit cerdas Huawei HarmonyOS 5.0, yang juga kompatibilitas dengan Apple CarPlay. Selain itu, bZ7 terintegrasi secara native dengan ekosistem dalam mobil Xiaomi, dengan aplikasi Mi Home untuk sistem mobil dan tombol fisik Bluetooth magnetik Xiaomi yang direncanakan akan dirilis di masa mendatang. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan kunci Huawei StarFlash.

bZ7 menggabungkan sistem bantuan pengemudi canggih Momenta R6. Versi yang dilengkapi LiDAR memiliki rangkaian sensor komprehensif termasuk satu LiDAR, lima radar gelombang milimeter, sebelas kamera definisi tinggi, dan sepuluh radar ultrasonik (total 27 sensor untuk varian LiDAR). 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement