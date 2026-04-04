Spesifikasi Toyota bZ7, Mobil Listrik yang Raup Ribuan Pemesanan dalam 1 Jam!

JAKARTA - Toyota meluncurkan mobil listrik baru bZ7 di China. Mobil listrik itu diluncurkan GAC-Toyota, yang merupakan perusahaan patungan.

Melansir Car News China, Sabtu (4/4/2026), bZ7 dipasarkan dalam 5 varian, dengan jarak tempuh mulai 600 km versi CLTC. Mobil listrik tersebut dibanderool 147.800-199.800 yuan atau sekitar Rp363 hingga 491 juta.

Sedan listrik tersebut memiliki dimensi panjang 5130 mm, lebar 1965 mm, dan tinggi 1506 mm, serta jarak sumbu roda 3020 mm. bZ7 hadir standar dengan velg 20 inci dan menawarkan tujuh pilihan warna eksterior.

bZ7 hadir dengan bahasa desain keluarga GAC ​​Toyota. Fasia depannya ditandai strip lampu LED horizontal dan lampu daytime running berbentuk C, dilengkapi lampu depan yang tajam dan gril bawah yang lebar. Kendaraan ini mengadopsi desain coupe fastback dari pilar C ke belakang, diperkuat gagang pintu semi-tersembunyi. Bagian belakang menampilkan lampu belakang LED terintegrasi.

Pada bagian interiornya, baik kursi depan maupun belakang menawarkan fungsi ventilasi, pemanas, dan pijat, dengan kursi depan yang memiliki desain zero-gravity dual-motor untuk kenyamanan yang lebih baik.

bZ7 dilengkapi kokpit cerdas Huawei HarmonyOS 5.0, yang juga kompatibilitas dengan Apple CarPlay. Selain itu, bZ7 terintegrasi secara native dengan ekosistem dalam mobil Xiaomi, dengan aplikasi Mi Home untuk sistem mobil dan tombol fisik Bluetooth magnetik Xiaomi yang direncanakan akan dirilis di masa mendatang. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan kunci Huawei StarFlash.

bZ7 menggabungkan sistem bantuan pengemudi canggih Momenta R6. Versi yang dilengkapi LiDAR memiliki rangkaian sensor komprehensif termasuk satu LiDAR, lima radar gelombang milimeter, sebelas kamera definisi tinggi, dan sepuluh radar ultrasonik (total 27 sensor untuk varian LiDAR).