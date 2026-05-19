Jangan Diabaikan, Ini 8 Penyebab Mobil Jadi Boros Bensin

JAKARTA - Ada beberapa penyebab mobil menjadi boros bensin. Hal ini patut diperhatikan agar biaya operasional bisa ditekan.

Diketahui, konsumen umumnya menginginkan mobil yang irit bahan bakar. Namun, ada beberapa hal justru bisa membuat mobil menjadi boros bensin.

"Harus pintar mengelola penggunaan bensin pada mobil agar lebih efisien daam penggunaannya. Langkah yang dilakukan terkait bagaimana merawat dan mengemudikan mobil di jalan. Untuk itu pahami bagaimana agar konsumsi BBM lebih hemat," ujar Marketing Division Head Auto2000, Nur Imansyah Tara, Selasa (19/5/2026).

Berikut 8 penyebab penggunaan BBM tidak efisien:

1. Tekanan Ban Kurang

Tekanan ban yang kurang membuat mobil butuh tenaga ekstra untuk bergerak. Apalagi dalam kondisi stop and go di tengah kemacetan jalan. Karena itu, periksa tekanan ban agar sesuai rekomendasi pabrikan dimana targetnya adalah konsumsi bensin terjaga optimal.

2. Mobil Overload

Setiap mobil punya batas maksimal beban yang bisa diangkut. Mobil yang overcapacity dapat dipastikan membutuhkan tenaga lebih besar sehingga boros bensin. Tidak membawa muatan melampaui kemampuan mobil juga terkait keamanan di jalan.

3. Mengemudi Agresif

Berkendara agresif membuat pengemudi ingin selalu memacu mobil. Akibatnya, mesin berusaha memenuhi kebutuhan tenaga dengan menambah suntikan BBM ke ruang bakar. Komputer mesin juga menganggap gaya berkendara pengemudi sebagai karakter standar sehingga boros bensin.

4. Modifikasi Mobil

Penggantian pelek dengan ukuran lebih besar bakal membuat mesin mobil bekerja ekstra. Ditambah biasanya juga mengganti ban dengan telapak lebih lebar sehingga butuh tenaga lebih besar untuk berjalan. Khususnya kalau ditambah spoiler yang menambah bobot mobil dan meningkatkan downforce.

Modifikasi untuk membuat mesin lebih responsif dan bertenaga ini justru membuat konsumsi bensin meningkat. Penambahan aksesori lain yang memakan daya listrik juga membuat mesin butuh tenaga tambahan.