2 Fitur yang Bantu Pengemudi Hadapi Macet dan Tanjakan saat Long Weekend

JAKARTA - Pada momen long weekend, kemacetan acap kali terjadi. Itu karena umumnya masyarakat memanfaatkan waktu akhir pekan yang lebih panjang untuk pergi berlibur.

Saat long weekend, potensi menghadapi kemacetan pun tak dapat dihindari. Kondisi tersebut kerap terasa lebih menantang ketika perjalanan melibatkan rute menanjak, yang berpotensi mengurangi kenyamanan berkendara.

Dalam kondisi tersebut, ada beberapa fitur yang mampu menghadirkan ketenangan lebih bagi pengemudi dalam menghadapi situasi tersebut.

Saat mengalami macet, pengemudi tidak membutuhkan tenaga mesin setiap waktu. Dalam situasi tersebut, pengemudi justru lebih mengutamakan kemudahan dalam mengontrol kendaraan di tengah lalu lintas padat. Misalnya, mengurangi tekanan saat menarik tuas rem parkir, atau mempertahankan posisi mobil agar tidak merosot mundur ketika hendak melanjutkan perjalanan setelah berhenti di tanjakan.

Kini model anyar Suzuki yakni Grand Vitara disematkan fitur tersebut, yaitu Electronic Parking Brake (EPB) serta Hill Hold Control (HHC).





Electronic Parking Brake menggantikan sistem tuas rem parkir mekanis pada keluaran sebelumnya.

Cara pengoperasiannya memberikan pengalaman kontrol kendaraan yang lebih mudah. Pengendara cukup menarik tuas EPB dengan satu jari saat dibutuhkan, seperti ketika hendak memarkirkan mobil, atau sekadar berhenti sesaat saat terjebak kemacetan di jalan menanjak. Jika ingin melanjutkan perjalanan, tuas dapat ditekan ke bawah secara ringan untuk menonaktifkan EPB. Melalui kemudahan pengoperasian fitur ini, energi yang dikeluarkan pengemudi dapat dikurangi. Sehingga, tangan menjadi tidak mudah lelah dan konsentrasi berkendara tetap optimal.

“Grand Vitara merupakan model perdana yang menggunakan Electronic Parking Brake bagi lini produk Suzuki di Indonesia. Pengoperasiannya sederhana, mekanismenya meyakinkan, serta tuasnya menambah kesan mewah dalam kabin. Penerapan teknologi ini kami nilai sudah sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan konsumen pada segmentasi SUV ini," ujar Head of Marketing 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Yulius Purwanto.