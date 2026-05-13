Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Mobil Listrik Melonjak, Changan Nilai EV Jadi Gaya Hidup Modern

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |16:11 WIB
Penjualan Mobil Listrik Melonjak, Changan Nilai EV Jadi Gaya Hidup Modern
Mobil listrik dinilai semakin menjadi bagian dari gaya hidup modern di Indonesia.
A
A
A

JAKARTA - Mobil listrik terus menunjukkan tren positif di Indonesia. Pada April 2026, penjualan wholesales mobil listrik tembus 14.815 unit, berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Jumlah naik tajam dibandingkan Maret 2026 sebanyak 10.394 unit alias naik 42,5%.

Sepanjang Januari-April 2026, total penjualan mobil listrik telah mencapai 47.781 unit. Angka ini naik tajam sekitar 89% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 25.231 unit.

CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, menyoroti perkembangan kendaraan listrik. Ia menilai, kini mobil listrik sudah menjadk bagian dari gaya hidup modern.

"Kami melihat kendaraan listrik kini telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup modern yang didukung teknologi cerdas, kenyamanan, dan efisiensi untuk mobilitas sehari-hari," kata Setiawan, Rabu (13/5/2026).

Diketahui, Changan masuk ke pasar otomotif Indonesia di bawah naungan Indomobil Group.

Sejauh ini, Changan telah memasarkan 2 model mobil listrik. Keduanya adalah Changan Lumin dan Deepal S07.

Keduanya bermain di segmen berbeda. Changan Lumin meramaikan pasar mobil listrik compact dan Deepal S07 memanaskan segmen SUV.

"Melalui Changan Lumin dan Deepal S07, kami ingin menghadirkan pengalaman berkendara yang tidak hanya inovatif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat urban masa kini," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/15/3217972//jaecoo_j5_ev-YfNW_large.jpg
Daftar 10 Mobil Listrik Terlaris April 2026, Jaecoo J5 EV Teratas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/15/3217970//penjualan_mobil_listrik-gQly_large.jpg
Penjualan Mobil Listrik Melesat 42% pada April 2026, Tembus 14 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/15/3217943//daihatsu_rocky_hybrid-bk5T_large.jpg
Apakah Mobil Hybrid Dapat Insentif Mobil Listrik 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/15/3217767//byd_atto_1-wiAL_large.jpg
BYD Atto 1 2026 Dibanderol Rp170 Jutaan, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/15/3217381//penelitian-XVpP_large.jpg
Penelitian Ungkap Cuaca Dingin Bikin Jarak Tempuh Mobil Listrik Turun hingga 39%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/15/3217379//mobil_listrik_baru_opel-Lfql_large.jpg
Stellantis Serahkan Pengembangan Mobil Listrik Baru ke Leapmotor, 650 Insinyur Terancam Dipecat
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement