Penjualan Mobil Listrik Melonjak, Changan Nilai EV Jadi Gaya Hidup Modern

Mobil listrik dinilai semakin menjadi bagian dari gaya hidup modern di Indonesia.

JAKARTA - Mobil listrik terus menunjukkan tren positif di Indonesia. Pada April 2026, penjualan wholesales mobil listrik tembus 14.815 unit, berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Jumlah naik tajam dibandingkan Maret 2026 sebanyak 10.394 unit alias naik 42,5%.

Sepanjang Januari-April 2026, total penjualan mobil listrik telah mencapai 47.781 unit. Angka ini naik tajam sekitar 89% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 25.231 unit.

CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, menyoroti perkembangan kendaraan listrik. Ia menilai, kini mobil listrik sudah menjadk bagian dari gaya hidup modern.

"Kami melihat kendaraan listrik kini telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup modern yang didukung teknologi cerdas, kenyamanan, dan efisiensi untuk mobilitas sehari-hari," kata Setiawan, Rabu (13/5/2026).

Diketahui, Changan masuk ke pasar otomotif Indonesia di bawah naungan Indomobil Group.

Sejauh ini, Changan telah memasarkan 2 model mobil listrik. Keduanya adalah Changan Lumin dan Deepal S07.

Keduanya bermain di segmen berbeda. Changan Lumin meramaikan pasar mobil listrik compact dan Deepal S07 memanaskan segmen SUV.

"Melalui Changan Lumin dan Deepal S07, kami ingin menghadirkan pengalaman berkendara yang tidak hanya inovatif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat urban masa kini," ujarnya.