Changan Deepal S05 Jadi Mobil REEV Pertama yang Diperkenalkan di Indonesia

JAKARTA - Changan memperkenalkan Deepal S05 Range Extender Electric Vehicle (REEV). Deepal S05 menjadi model REEV pertama yang diperkenalkan di Indonesia.

Dengan teknologi REEV, SUV ini digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik. Di saat yang sama, mesin generator internal bertugas membantu menjaga daya baterai agar tetap optimal.

Model ini menyasar konsumen yang menginginkan pengalaman berkendara listrik, tapi tetap membutuhkan fleksibilitas lebih dalam penggunaan sehari-hari. Hal ini terutama di tengah kondisi infrastruktur pengisian daya listrik yang masih terus berkembang.



Changan Deepal S05 menjadi salah satu model yang akan meluncur di Indonesia tahun ini. Total, rencananya Changan akan meluncukan 3 model baru tahun ini.

“Kami melihat peluang yang positif seiring pesatnya perkembangan ekosistem kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Setelah menghadirkan Changan Lumin dan Deepal S07, kami siap memperkenalkan tiga model baru secara bertahap hingga akhir tahun ini untuk perluas portofolio Changan di Tanah Air dan dan memberikan pilihan lebih bagi konsumen,” ujar CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, dikutip Selasa (14/4/2026).



Namun, belum diketahui 2 model lainnya yang akan dipasarkan di Indonesia.

Secara dimensi, Changan Deepal S05 REEV memiliki panjang 4.620 mm, lebar 1.900 mm, tinggi 1.600 mm, dan jarak sumbu roda sepanjang 2.880 mm.

Mobil ini menggunakan velg 18 inci. Di bagian belakang, mobil ini memiliki desain lampu LED yang ramping. Desain bumper belakang dan diffuser fungsional membantu menekan koefisien hambatan udara hingga 0,25 Cd, yang berkontribusi pada stabilitas berkendara dan efisiensi energi secara keseluruhan.

“Penampilan perdana Deepal S05 sebagai model REEV pertama yang diperkenalkan di Indonesia menjadi langkah awal yang penting bagi kami. Kami berharap kehadiran ini tidak hanya memperluas pilihan kendaraan elektrifikasi, tetapi juga semakin mendorong kepercayaan dan antusiasme masyarakat terhadap Changan sebagai solusi mobilitas masa depan yang lebih fleksibel, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia,” tutur Head of Marketing Changan Indonesia, Ridjal Mulyadi.

(Erha Aprili Ramadhoni)