HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tips Berkendara Mobil Listrik Kompak saat Mudik Lebaran 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |11:48 WIB
Tips Berkendara Mobil Listrik Kompak saat Mudik Lebaran 2026
Tips Berkendara Mobil Listrik Kompak saat Mudik Lebaran 2026 (Dok Changan)
JAKARTA - Mobil listrik kian populer dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, mobil listrik kini sudah bisa diandalkan untuk perjalanan jarak jauh atau mudik Lebaran. 

Saat mudik menggunakan mobil listrik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini termasuk saat mengendarai mobil listrik kompak.

“Selama periode Lebaran, mobilitas masyarakat di perkotaan cenderung meningkat, mulai dari mengunjungi keluarga hingga memenuhi berbagai kebutuhan hari raya,"  ujar CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, Jumat (13/3/2026). 

Ia menjelaskan, dalam kondisi lalu lintas yang lebih padat, kendaraan dengan ukuran kompak menjadi pilihan praktis karena memudahkan manuver dan parkir. 

"Changan Lumin hadir sebagai mobil listrik kompak yang tetap menawarkan kenyamanan kabin serta fleksibilitas ruang untuk mendukung aktivitas harian," ujarnya.

Berikut tips berkendara mobil listrik kompak saat mudik Lebaran 2026: 

Rencanakan Rute dan Titik Isi Daya

1. Gunakan aplikasi navigasi untuk menghindari kemacetan dan memilih rute tercepat. 
2. Pastikan daya baterai mencukupi untuk rencana perjalanan harian. 
3. Changan Lumin mendukung pengisian daya cepat (DC fast charging): 30%-80% dalam waktu 35 menit.

"Didukung fitur DC Fast Charging, Lumin memungkinkan pengisian daya yang lebih cepat, sehingga perjalanan bersama mobil kompak ini menjadi lebih praktis dan efisien, bahkan di tengah padatnya mobilitas saat Lebaran,” ucapnya, 

Pemeriksaan Kendaraan Sebelum Berangkat 

1. Pastikan baterai dalam kondisi optimal. 
2. Periksa tekanan angin ban untuk menjaga efisiensi dan stabilitas. 
3. Cek sistem pengereman dan kelistrikan. 
4. Pastikan kabin bersih dan nyaman. 
5. Optimalisasi mode berkendara hemat energi. 

 

