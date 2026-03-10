Naik 22 Persen, Penjualan Mobil Februari 2026 Tembus 81.159 Unit

Naik 22 Persen, Penjualan Mobil Februari 2026 Tembus 81.159 Unit (Ilustrasi/Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Penjualan mobil di Indonesia pada Februari 2026 tembus 81.159 unit. Penjualan wholesales (pabrik ke diler) itu naik hingga 22,1 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Hal ini berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Penjualan Februari mencatat hasil positif dibandingkan Januari 2026, yang hanya 66.472 unit.

Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penjualan pada Februari 2026 juga naik 12,2 persen.

Di sisi lain, penjualan ritel (diler ke konsumen) pada Februari 2026 sebanyak 78.219 unit. Jumlah tersebut naik 11,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Jika dilihat sepanjang 2 bulan pertama tahun ini, ttoal penjualan wholesales mencapai 147.631 unit. Jumlah ini naik 9,9 persen secara year on year (YOY).

Tak hanya itu, penjualan ritel hingga 2 bulan pertama tahun ini juga naik secara YOY. Hingga Februari 2026, penjualan ritel tembus 145.228 unit. Jumlah itu naik 8,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 133.901 unit.