HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar 10 Merek Mobil Terlaris Januari 2026, Ada Jaecoo!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |15:27 WIB
Daftar 10 Merek Mobil Terlaris Januari 2026, Ada Jaecoo!
Daftar 10 Merek Mobil Terlaris Januari 2026, Ada Jaecoo! (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Penjualan mobil secara wholesales (pabrik ke diler) pada Januari 2026 tembus 66.447 unit. Angka ini naik 7 persen dibandingkan capaian pada Januari 2025 sebesar 62.084 unit. 

Hal itu sebagaimana dilihat dari data Gaikindo, Kamis (12/2/2026). 

Kenaikan juga terjadi dari sisi penjualan ritel (diler ke konsumen). Pada Januari 2026, penjualan ritel mencapai 66.936. 

Jumlah tersebut naik 4,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 64.076 unit.

Sementara itu, dari penjualan wholesales, Toyota masih merajai industri otomotif Tanah Air. Toyota membukukan penjualan 20.078 unit sepanjang Januari 2026. 

Daihatsu berada di urutan kedua dengan capaian 12.513 unit. Posisi ketiga dihuni Mitsubishi Motors dengan penjualan 6.898 unit. 

BYD membuntuti di posisi keempat dengan penjualan 4.879 unit. Honda menutup lima besar brand terlaris Januari 2026 dengan penjualan 4.016 unit. 

Berikut daftar 10 merek terlaris, baik dari penjualan wholesales maupun ritel: 

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
