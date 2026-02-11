Advertisement
5 Hari IIMS 2026, GWM Raup Hampir 250 SPK

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |17:06 WIB
5 Hari IIMS 2026, GWM Raup Hampir 250 SPK
5 Hari IIMS 2026, GWM Raup Hampir 250 SPK (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Inchcape GWM Indonesia telah meraup hampir 250 surat pemesanan kendaraan (SPK) pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. 

1. 250 SPK

Jumlah tersebut dicapai selama 5 hari pertama pameran. Dari jumlah SPK itu, model yang baru meluncur pada IIMS 2026 yakni GWM Tank 500 diesel mendominasi. Sekitar 40% SPK berasal dari GWM Tank 500 Diesel.

"GWM Tank 500 Diesel di IIMS 2026, yang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat," kata CEO Inchcape GWM Indonesia, Bagus Susanto, Rabu (11/2/2026).

GWM Tank 500 Diesel menggendong mesin 2.400 cc Turbo Diesel dipadukan transmisi otomatis 9 percepatan (9AT). Mesin ini menghasilkan tenaga maksimal 135 kW dan torsi maksimum 480 Nm pada 1.500 rpm dan dipertahankan hingga 2.500 rpm. 

Konsumsi bahan bakarnya diklaim mencapai 7,5 liter/100 km. 
 
GWM Tank 500 diesel dibekali fitur L2 Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Fitur tersebut antara lainAdaptive Cruise Control (ACC), Lane Departure Warning (LDW), Lane Keeping Assist (LKA), dan Lane Centering, Traffic Sign Recognition (TSR) untuk mengenali batas kecepatan, serta Intelligent Cruise Assist/Traffic Jam Assist (ICA/TJA). 

GWM Tank 500 Diesel tersedia dalam dua pilihan, yaitu 4x4 dan 4x2. Varian 4x4 dibanderol Rp799.000.000 dan varian 4x2 dibanderol Rp889.000.000. Harga tersebut berstatus OTR Jakarta.

 

