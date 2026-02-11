Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Hybrid Harga Rp200 Jutaan di IIMS 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |17:02 WIB
Mobil Hybrid Harga Rp200 Jutaan di IIMS 2026
Mobil Hybrid Harga Rp200 Jutaan di IIMS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Kini semakin banyak model hybrid yang tersedia di pasar Tanah Air. Di panggung Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, banyak pula mobil hybrid yang mejeng menyapa pengunjung. 

1. Mobil Hybrid Rp200 Jutaan di IIMS 2026

Mobil hybrid ditawarkan dengan rentang harga bervariasi. Ada yang Rp200 jutaan, Rp300 jutaan, bahkan yang miliaran rupiah sekalipun. 

Pada IIMS 2026, ada model mobil hybrid yang harganya berkisar Rp200 jutaan. Pada rentang tersebut, ada 2 brand yang menawarkan mobil hyrbid. 

Keduanya adalah Daihatsu dan Suzuki. Pada IIMS 2026, Daihatsu membawa Rocky Hybrid. 

Rocky Hybrid dibekali baterai lithium-ion berkapasitas 0,74 kWh, setara SUV hybrid medium. Mesin 1,2 liter yang digabung dengan transmisi khusus hybrid transaxle, mampu menghasilkan tenaga 106 PS dan torsi puncak 170 Nm.

Sementara Suzuki memiliki 3 model mobil hybrid yang dibawa ke IIMS 2026. Ketiganya adalah Ertiga GX Hybrid, XL7 varian Beta, dan Fronx GX.

Model hybrid tersebut tersemat teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Dengan teknologi itu, efisiensi bahan bakar menjadi lebih baik. 
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
