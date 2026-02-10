Model C3 Jadi Andalan Citroen di IIMS 2026

Model C3 Jadi Andalan Citroen di IIMS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Citroen ikut meramaikan pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Pada pameran tahunan ini, Citroen memboyong line up lengkap.

1. Citroen di IIMS 2026

CEO PT Indomobil National Distributor, Tan Kim Piauw, menjelaskan melalui IIMS 2026, Citroën ingin menegaskan posisi keluarga C3 sebagai solusi mobilitas yang lengkap, nyaman, dan mudah diakses untuk konsumen Indonesia.

"Kami percaya kendaraan yang efisien dan praktis harus mampu menjawab kebutuhan keseharian, sekaligus tetap menghadirkan desain yang menarik dan pengalaman berkendara yang menyenangkan,” ucapnya di arena IIMS 2026, dikutip pada Selasa (10/2/2026).

Di IIMS 2026, pengunjung dapat melihat langsung seluruh lini kendaraan Citroën C3. Model tersebut adalah Citroën C3 Manual Transmission, Citroën C3 Aircross, serta C3 All Electric.

Citroën C3 Manual Transmission hadir sebagai pilihan kendaraan harian yang efisien, praktis, dan mudah digunakan. Citroën C3 Aircross menawarkan kapasitas 7 penumpang.

Sementara ë-C3 All Electric menjadi lini kendaraan listrik yang dipamerkan.