Strategi Suzuki Dorong Penjualan di IIMS 2026

JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meramaikan pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Pada pameran ini, Suzuki menyiapkan jurus untuk menggaet calon konsumen pada IIMS 2026.

1. Suzuki di IIMS 2026

Test drive menjadi salah satu upaya untuk membuat calon konsumen memutuskan pembelian. Karena itu, pada IIMS 2026, Suzuki menyediakan sejumlah unit untuk dijajal pengunjung pameran otomotif tahunan ini.

Deputy of Sales & Marketing Managing Director PT SIS, Dony Ismi Saputra, menekankan pentingnya impresi personal dalam memilih kendaraan.

“Kami ingin memberikan pengalaman yang lengkap bagi calon konsumen di IIMS 2026. Tidak hanya sekadar melihat desain dan fitur di dalam booth, kami memfasilitasi pengunjung untuk

menguji performa mesin serta kenyamanan mobil Suzuki secara langsung," ujarnya di arena IIMS 2026, dikutip pada Selasa (10/2/2026).

Rete yang variatif selama mencoba mobil Suzuki dapat membuat pengunjung merasakan kinerja produk hingga fiturnya. Usai uji coba, pengunjung bisa mendapatkan merchandise.

Selain itu, ada hadiah yang disiapkan, di antaranya unit sepeda motor sport GSX-R150, serta logam mulia seberat 5-gram dan 10- gram, dengan nilai total hadiah hampir Rp80 juta.

"Sebagai bentuk apresiasi, kami juga telah menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi mereka yang meluangkan waktu untuk merasakan sensasi berkendara bersama kami,” ujarnya.