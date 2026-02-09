Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

IIMS 2026, Jeep Edisi Khusus Sudah Bisa Dipesan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |15:48 WIB
JAKARTA - Jeep ikut meramaikan pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Pada pameran ini, pemesanan Jeep edisi khusus dibuka untuk konsumen. 

1. Jeep Edisi Khusus

IIMS 2026 jadi panggung bagi Jeep Indonesia untuk merayakan 85 tahun eksistensi di industri otomotif. 

“Partisipasi Jeep di IIMS 2026 bukan hanya tentang menampilkan kendaraan, tetapi merayakan 85 tahun warisan Jeep sebagai brand yang identik dengan petualangan dan kebebasan," ujar COO Jeep Indonesia, Ario Soerjo, di arena IIMS 2026, dikutip pada Senin (9/2/2026). 

IIMS 2026 menjadi momen resmi dibukanya pemesanan terbatas Jeep 85th Anniversary Series di Indonesia. Edisi ini menghadirkan sentuhan desain ikonik dan detail eksklusif sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan Jeep selama 85 tahun. Pemesanan (indent) khusus dibuka selama IIMS 2026.

"Kehadiran model limited edition, pilihan warna eksklusif, serta pendekatan yang lebih lifestyle-driven akan semakin memperkuat karakter unik Jeep di Indonesia,” kata Ario Soerjo. 

 

