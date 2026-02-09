Penampakan Harley-Davidson CVO Street Glide 2025 Seharga Rp2 Miliar di IIMS 2026

JAKARTA - Harley-Davidson turut memamerkan kegagahan teknologi modern lewat kehadiran CVO Street Glide model 2025 di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Mengusung warna premium Blue Burst, moge ini dibanderol dengan estimasi harga on the road (OTR) mencapai Rp2 miliar.

Konsultan Harley-Davidson, Afrizal, mengungkapkan keistimewaan unit CVO (Custom Vehicle Operations) tahun 2025 ini.

Selain dibawa langsung oleh agen pemegang merek resmi, unit ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang kerap masuk melalui importir umum (IU).

"Ini moge termahal di kelasnya. Kapasitas mesinnya mencapai 1.977 cc atau 121 cubic inch. Sudah dilengkapi radiator dan oil cooled. Jadi performanya jauh lebih besar tapi suhu mesin jauh lebih dingin," kata Afrizal di arena IIMS 2026, dikutip pada Senin (9/2/2026).

Secara fitur, CVO Street Glide 2025 menawarkan modernitas. Panel instrumen analog telah ditinggalkan sepenuhnya berganti ke layar full LED digital.