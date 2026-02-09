4 Model Suzuki Jimny Modifikasi Ikut Mejeng di IIMS 2026

JAKARTA - Suzuki Jimny modifikasi mejeng di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Kehadiran Jimny tersebut bisa menjadi inspirasi bagi penggunanya untuk memodifikasi.

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menggelar Jimny Custom Contest pada 1 Oktober 2025 – 10 Januari 2026. Sebanyak hampir 100 peserta meramaikan kontes tersebut.

Pada IIMS 2026, Suzuki mengumumkan pemenang Jimny Custom Contest. Program ini menjadi kelanjutan dari inisiatif Suzuki dalam mengapresiasi kreativitas para pemilik Jimny sekaligus menampilkan potensi personalisasi kendaraan ikonik legendaris tersebut.

“Jimny Custom Contest kami rancang sebagai platform menampilkan ragam ekspresi konsumen terhadap Jimny, baik dari sisi fungsi, desain, maupun karakter. Melalui kontes ini,

kami ingin menunjukkan bahwa Jimny adalah pilihan kendaraan yang cocok sebagai kanvas

kreativitas untuk merepresentasikan gaya hidup penggunanya,” ujar Deputy to 4W Sales & Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Dony Saputra, di arena IIMS 2026, dikutip pada Senin (9/2/2026).

Kontes ini menghadirkan empat kategori utama yang merepresentasikan kultur modifikasi

Jimny di Indonesia. Keempatnya adalah Offroad/Adventure Style, Innovation & Extreme Modification, Street & Stylish Looks, dan Restomod/Classic Style.

Pada IIMS 2026, Suzuki menampilkan empat unit pemenang Jimny Custom Contest dari berbagai generasi di booth Suzuki.