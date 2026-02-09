Advertisement
Deretan Motor Honda Mejeng di IIMS 2026, Ada Racing hingga EV

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |15:45 WIB
Deretan Motor Honda Mejeng di IIMS 2026, Ada Racing hingga EV
Deretan Motor Honda Mejeng di IIMS 2026, Ada Racing hingga EV (Dok AHM)
JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) berpartisipasi dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Sejumlah model dibawa untuk menarik perhatian pengunjung IIMS 2026. 

1, Motor Honda di IIMS 2026

Pengunjung dapat melihat lebih dekat jajaran produk Honda mulai dari skutik urban, big scooter, motor sport, motor petualang, hingga jajaran sepeda motor listrik.

Marketing Director AHM, Octavianus Dwi menyampaikan, partisipasi AHM di IIMS 2026 merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia. 

“Di IIMS 2026, kami menghadirkan berbagai pilihan model yang merepresentasikan kebutuhan dan gaya hidup konsumen yang semakin beragam. Booth Honda dirancang agar pengunjung dapat merasakan langsung karakter, teknologi, dan pengalaman berkendara dari setiap produk yang kami tampilkan,” ujar Octavianus di arena IIMS 2026, dikutip pada Senin (9/2/2026).

Booth Honda di IIMS 2026 dibagi ke dalam tujuh zona tematik, yaitu Urban, Big Scooter, Fashion, Lifestyle, Explorer, Racing, dan EV (Electric Vehicle). Setiap zona dirancang untuk merepresentasikan karakter, kebutuhan, dan gaya berkendara.

Di zona Urban, terdapat All New Honda Vario 125 tipe Advance dan Street, termasuk unit dengan konsep modifikasi sebagai bagian dari jajaran skutik Honda di kelas urban bersama Honda BeAT series dan Honda Vario 160. 

Pada zona Big Scooter, terdapat Honda PCX 160 dan Honda ADV160, serta unit versi modifikasi. Kedua model ini merepresentasikan skutik premium Honda dengan perpaduan kenyamanan berkendara, teknologi konektivitas Honda RoadSync, serta performa yang mendukung mobilitas jarak menengah hingga jauh.

 

