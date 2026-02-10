Mitsubishi Target Jual 3 Ribu Unit di IIMS 2026, Xpander dan Destinator Jadi Tumpuan

Mitsubishi Target Jual 3 Ribu Unit di IIMS 2026, Xpander dan Destinator Jadi Tumpuan (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menargetkan dapat menjual 3 ribu unit pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

1. Target 3 Ribu Unit

Dari target yang ditetapkan tersebut, model Xpander menjadi tulang punggung penjualan. Kemudian diikuti model anyar Destinator.

"Break down-nya mungkin sekitar 3.000 unit di mana 1.000 unit sekitar diperkirakan ada pada Xpander, 800 unit Destinator," ujar Director of Sales and Marketing PT MMKSI, Irwan Kuncoro, dikutip Selasa (10/2/2026).

Ia menjelaskan, target tersebut lebih tinggi dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Pada IIMS 2025, Mitsubishi berhasil membukukan sekitar 2.400 surat pemesanan kendaraan (SPK). Target tahun ini naik 3 persen dibandingkan tahun lalu.

Pada IIMS 2026 ini, MMKSI membawa 2 model edisi khusus. Keduanya adalah Destinator dan Xpander.

Kedua model ini ditawarkan dalam 55th Anniverasary Edition lantaran merupakan model terbaru yang diluncurkan. Mitsubishi Xforce meluncur pada 2023 dan Destinator pada pertengahan tahun lalu.

Mitsubishi Destinator 55th Anniversary Edition berbasis varian Ultimate Premium dengan warna Quartz White Pearl. Edisi ini menampilkan pendekatan desain yang lebih segar dan berkelas, sekaligus mempertegas karakter premium yang matang.