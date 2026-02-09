Menperin Ungkap Upaya Genjot Industri Semikonduktor

JAKARTA - Dinamika global dan gangguan rantai pasok beberapa tahun terakhir telah berdampak langsung pada industri otomotif dunia. Banyak produsen kendaraan mengalami kesulitan produksi akibat kelangkaan semikonduktor.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut situasi ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk terus menggenjot industri semikonduktor, sehingga Indonesia berpotensi menjadi negara penopang sektor otomotif dan elektronik yang kian bergantung pada komponen tersebut.

"Kita lihat banyak merek-merek dari otomotif yang mengalami kesulitan produksi, karena tidak bisa mendapatkan semikonduktor, itu juga menjadi kunci untuk kita," katanya di arena IIMS 2026, JIExpo Kemayoran, Jakarta, dikutip Senin (9/2/2026).

Menperin Agus mengungkap, untuk menjawab tantangan tersebut, pihaknya telah menjalankan sejumlah langkah konkret. Salah satunya dengan membangun ekosistem desain chip nasional.