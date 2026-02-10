BYD Atto 3 Varian Baru Meluncur di IIMS 2026, Intip Spesifikasinya

BYD Atto 3 Varian Baru Meluncur di IIMS 2026, Intip Spesifikasinya (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - PT BYD Motor Indonesia meluncur varian baru Atto 3 pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. BYD Atto 3 Advanced Plus hadir melengkapi varian dari model tersebut.

Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan menjelaskan, pihaknya melihat adopsi kendaraan listrik di Indonesia terus berkembang, seiring meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap solusi mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan.

"Melalui riset dan pemantauan terhadap kebutuhan pasar, BYD berupaya menghadirkan pilihan produk yang semakin sesuai. Kehadiran Atto 3 Advanced Plus memberikan alternatif tambahan bagi konsumen Indonesia," kata Luther di arena IIMS 2026, dikutip pada Selasa (10/2/2026).

Spesifikasi BYD Atto 3 Advanced Plus

BYD Atto 3 Advanced Plus dibekali baterai berkapasitas 49,92 kWh. Baterai itu mampu menempuh jarak hingga 410 km.

BYD Atto 3 Advanced Plus juga sudah dibekali didukung DC fast charging hingga 70 kW memungkinkan pengisian daya dilakukan secara efisien.

Dari sisi keselamatan, Atto 3 Advanced Plus dilengkapi berbagai fitur aktif. Fitur seperti Stop & Go Adaptive Cruise Control, Automatic Emergency Braking, Lane Departure Warning, dan Lane Keeping Assist.

Dari sisi interiornya, terdapat layar sentuh berukuran 15,6 inci yang menjadi pusat kendali berbagai fitur kendaraan. Selain itu, tersemat sistem audio 6 speaker serta wireless phone charger.