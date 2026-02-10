Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Atto 3 Varian Baru Meluncur di IIMS 2026, Intip Spesifikasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |16:20 WIB
BYD Atto 3 Varian Baru Meluncur di IIMS 2026, Intip Spesifikasinya
BYD Atto 3 Varian Baru Meluncur di IIMS 2026, Intip Spesifikasinya (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - PT BYD Motor Indonesia meluncur varian baru Atto 3 pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. BYD Atto 3 Advanced Plus hadir melengkapi varian dari model tersebut. 

Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan menjelaskan, pihaknya melihat adopsi kendaraan listrik di Indonesia terus berkembang, seiring meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap solusi mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan. 

"Melalui riset dan pemantauan terhadap kebutuhan pasar, BYD berupaya menghadirkan pilihan produk yang semakin sesuai. Kehadiran Atto 3 Advanced Plus memberikan alternatif tambahan bagi konsumen Indonesia," kata Luther di arena IIMS 2026, dikutip pada Selasa (10/2/2026). 

Spesifikasi BYD Atto 3 Advanced Plus

BYD Atto 3 Advanced Plus dibekali baterai berkapasitas 49,92 kWh. Baterai itu mampu menempuh jarak hingga 410 km. 

BYD Atto 3 Advanced Plus juga sudah dibekali didukung DC fast charging hingga 70 kW memungkinkan pengisian daya dilakukan secara efisien.

Dari sisi keselamatan, Atto 3 Advanced Plus dilengkapi berbagai fitur aktif. Fitur seperti Stop & Go Adaptive Cruise Control, Automatic Emergency Braking, Lane Departure Warning, dan Lane Keeping Assist. 

Dari sisi interiornya, terdapat layar sentuh berukuran 15,6 inci yang menjadi pusat kendali berbagai fitur kendaraan. Selain itu, tersemat sistem audio 6 speaker serta wireless phone charger.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/15/3203611/mobil_gac_indonesia-8XxI_large.jpg
GAC Raup 2 Ribu SPK di IIMS 2026, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203230/toyota_di_iims_2026-M8LA_large.jpeg
Toyota Raup 2.793 SPK pada IIMS 2026, Ini 5 Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203228/motul-hm4j_large.jpg
Teknologi Mesin Modern Kian Canggih, Motul Kembangkan Oli Berstandar API SQ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203227/changan_lumin-FOk6_large.jpg
Changan Klaim Raup Ratusan SPK di IIMS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/15/3202933/gwm_tank_500_diesel_di_iims_2026-Cxof_large.jpg
Raup 350 SPK, Penjualan GWM Naik 3 Kali Lipat di IIMS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/15/3202932/daihatsu_rocky_di_iims_2026-m2Rx_large.jpg
Tanpa Model Baru, Daihatsu Dapat Penghargaan di IIMS 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement