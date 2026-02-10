Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penampakan 2 Jetour T2 Modifikasi di IIMS 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |16:56 WIB
Penampakan 2 Jetour T2 Modifikasi di IIMS 2026
Penampakan 2 Jetour T2 Modifikasi di IIMS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Jetour T2 modifikasi mejeng di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Ada 2 unit Jetour T2 yang hadir dengan konsep modifikasi. 

1. Jetour T2 Modifikasi

Keduanya adalah Jetour T2: Nomad Kit dan Obsidian Kit. Nomad Kit dirancang untuk petualangan dan kegiatan outdoor. Sementara Obsidian Ultra Kit menjadi platform sekaligus inspirasi modifikasi sesuai karakter konsumen.

Ini untuk pertama kalinya kedua konsep tersebut diperkenalkan ke publik. 

“Melalui dua konsep Jetour T2 di IIMS, kami ingin memaksimalkan fitur-fitur unggulan yang ada pada Jetour T2 serta memberikan inspirasi sejauh mana Jetour T2 bisa dieksplorasi, baik untuk aktivitas di perkotaan maupun untuk light off-road," ujar Brand Manager Jetour Sales Indonesia, Arief Sutrisno, di arena IIMS 2026, dikutip pada Selasa (10/2/2026). 

Nomad Kit dirancang untuk mendukung kegiatan outdoor. Dengan memaksimalkan fitur Jetour T2, yaitu high-density roof rack dengan kapasitas hingga 300 kg (statis), sehingga Nomad Kit dilengkapi rooftop tent, awning samping, dan hub yang mendukung berbagai aktivitas luar ruang. 

Sementara Obsidian Ultra Kit memperkuat karakter rugged Jetour T2. Setiap elemen dan aksesori yang dipasang dirancang untuk memperkuat kesan tangguh, maskulin, dan berkarakter, sekaligus tetap fungsional dan realistis.

Atlet dakkar Indonesia, Julian Johan yang kerap disapa Jejelogy menyampaikan keetertarikannya pada kedua konsep modifikasi tersebut.

 

Telusuri berita ototekno lainnya
