Jasa Marga Kenalkan Travoy di IIMS 2026, Muat Info Tol Berbasis Kamera dan Radar

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperkenalkan aplikasi Travoy dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Aplikasi ini diklaim mampu menyajikan informasi kepadatan lalu lintas jalan tol secara real time dengan basis data dari kamera dan radar.

1. Travoy

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan Achmad Purwantoro, mengatakan Travoy dirancang sebagai asisten pribadi bagi pengguna jalan tol Jasa Marga Group. Ia menjelaskan, salah satu keunggulan utama Travoy terletak pada akurasi data kepadatan lalu lintas.

"Kepadatan jalan ini bukan dilihat dari berapa yang lewat dengan menggunakan ponsel, tapi betul-betul pure dilihat dengan menggunakan radar maupun 3.500 kamera. Jadi validasinya adalah persis saat dilihat secara live," katanya di arena IIMS 2026, dikutip Selasa (10/2/2026).

Rivan menyebut, melalui aplikasi Travoy, pengguna dapat memantau kondisi lalu lintas di seluruh ruas jalan tol Jasa Marga Group, termasuk mengetahui apakah suatu ruas sedang mengalami kepadatan atau tidak.

Selain itu, Travoy menyediakan informasi pendukung perjalanan seperti lokasi rest area, keberadaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL), hingga titik rawan kecelakaan atau black spot yang rencananya diluncurkan menjelang periode Lebaran.

"Ini penting bagi para masyarakat agar pada saat melakukan perjalanan untuk memastikan bahwa ketika melewati daerah yang rawan lebih berhati-hati," katanya.