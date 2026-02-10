Royal Enfield Bear 650 Meluncur di IIMS 2026, Harganya Rp200 Jutaan

JAKARTA - Royal Enfield Bear 650 meluncur di panggung Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Motor gede tersebut dibanderol Rp200 jutaan.

Asia Pacific Business Head – Royal Enfield, Manoj Gajarlawar mengatakan, inspirasi Bear 650 lahir dari salah satu kisah legendaris tersebut - Eddie dan Big Bear Run tahun 1960.

"Bear 650 menyalurkan naluri sejati, dorongan spontan, serta determinasi tanpa henti, dan merepresentasikan DNA serta mindset scrambler sejati dengan filosofi full-send," katanya di arena IIMS 2026, dikutip pada Selasa (10/2/2026).

"Bear 650 bukan sekadar soal performa, tetapi juga tentang fleksibilitas, ketangguhan, dan semangat tanpa kompromi," katanya.

Bear 650 ditenagai Twin Platform 650. Mesin ini menghasilkan tenaga 47 bhp (34,6 kW) pada 7.250 rpm serta torsi maksimum 56,5 Nm pada 5.150 rpm.

Sistem knalpot 2-1 pada Bear 650 mampu meningkatkan torsi dan jangkauan tenaga yang lebih luas. Selain itu, penggunaan peredam tunggal mampu membantu mengurangi bobot sekaligus mempertegas tampilan khas dari sebuah scrambler.

Bear 650 hadir dalam lima pilihan warna, yaitu Boardwalk White, Petrol Green, Wild Honey, Golden Shadow, serta edisi warna spesial Two Four Nine.