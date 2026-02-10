Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Royal Enfield Bear 650 Meluncur di IIMS 2026, Harganya Rp200 Jutaan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |17:57 WIB
Royal Enfield Bear 650 Meluncur di IIMS 2026, Harganya Rp200 Jutaan
Royal Enfield Bear 650 Meluncur di IIMS 2026, Harganya Rp200 Jutaan (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Royal Enfield Bear 650 meluncur di panggung Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Motor gede tersebut dibanderol Rp200 jutaan. 

Asia Pacific Business Head – Royal Enfield, Manoj Gajarlawar mengatakan, inspirasi Bear 650 lahir dari salah satu kisah legendaris tersebut - Eddie dan Big Bear Run tahun 1960. 

"Bear 650 menyalurkan naluri sejati, dorongan spontan, serta determinasi tanpa henti, dan merepresentasikan DNA serta mindset scrambler sejati dengan filosofi full-send," katanya di arena IIMS 2026, dikutip pada Selasa (10/2/2026). 

"Bear 650 bukan sekadar soal performa, tetapi juga tentang fleksibilitas, ketangguhan, dan semangat tanpa kompromi," katanya. 

Bear 650 ditenagai Twin Platform 650. Mesin ini menghasilkan tenaga 47 bhp (34,6 kW) pada 7.250 rpm serta torsi maksimum 56,5 Nm pada 5.150 rpm. 

Sistem knalpot 2-1 pada Bear 650 mampu meningkatkan torsi dan jangkauan tenaga yang lebih luas. Selain itu, penggunaan peredam tunggal mampu membantu mengurangi bobot sekaligus mempertegas tampilan khas dari sebuah scrambler.

Bear 650 hadir dalam lima pilihan warna, yaitu Boardwalk White, Petrol Green, Wild Honey, Golden Shadow, serta edisi warna spesial Two Four Nine.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/15/3203611/mobil_gac_indonesia-8XxI_large.jpg
GAC Raup 2 Ribu SPK di IIMS 2026, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203230/toyota_di_iims_2026-M8LA_large.jpeg
Toyota Raup 2.793 SPK pada IIMS 2026, Ini 5 Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203228/motul-hm4j_large.jpg
Teknologi Mesin Modern Kian Canggih, Motul Kembangkan Oli Berstandar API SQ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203227/changan_lumin-FOk6_large.jpg
Changan Klaim Raup Ratusan SPK di IIMS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/15/3202933/gwm_tank_500_diesel_di_iims_2026-Cxof_large.jpg
Raup 350 SPK, Penjualan GWM Naik 3 Kali Lipat di IIMS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/15/3202932/daihatsu_rocky_di_iims_2026-m2Rx_large.jpg
Tanpa Model Baru, Daihatsu Dapat Penghargaan di IIMS 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement