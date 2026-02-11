IIMS 2026, Berikut Rekomendasi Mobil untuk Gen Z

IIMS 2026, Berikut Rekomendasi Mobil untuk Gen Z (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, banyak sekali mobil yang ditawarkan. Model-model tersebut menyasar sejumlah kalangan. Ada juga model yang cocok untuk generasi Z.

Bagi gen Z yang masih berusia muda, ada sejumlah pertimbangan untuk membeli mobil. Biasanya yang menjadi pertimbangan adalah dari sisi harga, desain, fitur, efisiensi bahan bakar, hingga ramah lingkungan.

Berikut dereta mobil di IIMS 2026 yang cocok untuk gen Z, sebagaimana dihimpun Okezone, Rabu (11/2/2026):

1. Honda Brio

Honda Brio merupakan city car yang menyasar pembeli pertama. Dalam hal ini, gen Z juga menjadi pasar bagi Honda Brio.

Secara dimensi, Honda Brio memiliki panjang 3.815 mm, lebar 1.680 mm, tinggi, 1.485 mm serta jarak sumbu roda 2.405 mm.

Honda Brio dibekali mesin 1.2L SOHC, 4-Silinder Segaris,16 Katup, i-VTEC + DBW, Mesin itu mampu memuntahkan tenaga 88,7 hp pada 6.000 rpm dan torsi maksimum hingga 110 Nm pada 4.600 rpm.

Untuk harganya, Honda Brio dibanderol mulai dari Rp179,4 juta, on the road Jakarta.

2. Toyota Raize

Mobil lainnya yang cocok untuk gen Z adalah Toyota Raize. Compact SUV ini cocok untuk gen Z karena memiliki desain yang agresif dan sporty.

Secara dimensi Toyota Raize mimiliki panjang 4.030 mm, lebar 1.710 mm, tinggi 1.635 mm, serta jarak sumbu roda 2.525 mm.

Toyota Raize tersedia dalam 4 varian, yaitu 1.2 G M/T, 1.2 G CVT, 1.0 G MT, serta 1.0 CVT.

Untuk dapur pacunya adalah dibekali mesin WA-VE 3 Cylinder In-line, 12 Valve DOHC with Dual VVT-i. Mesin itu mampu menghasilkan tenaga 86 PS pada 6.000 RPM dan torsi hingga 112,8 Nm pada 4.500 RPM.

Fitur keselamatan yang tersemat pada Toyota Raize adalah Anti-lock Braking System,

Vehicle Stability Control, Hill Start Assist, Alarm + Immobilizer, Rear Parking Sensor,

Rear Parking Camera, serta Airbag.

Untuk harganya, Toyota Raize dibanderol mulai dari Rp2435 juta hingga Rp277,8 juta.

Selain itu, ada juga Toyota Raize GR Sport, yang lebih sporty. Model ini tersedia dalam 2 varian, yaitu 1.0T GR Sport CVT dan 1.0T GR Sport CVT TSS.

Untuk harganya Toyota Raize GR Sport dibanderol mulai dari Rp292 juta hingga Rp317 juta.