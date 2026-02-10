Spesifikasi dan Harga New Honda CR-V Hybrid yang Meluncur di IIMS 2026

JAKARTA - New Honda CR-V e:HEV meluncur di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. CRV hybrid baru itu hadir dengan sejumlah pengembangan.

Honda CR-V pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 2000. Kini sudah lebih dari 2 dekade CR-V eksis di Indonesia.

Honda Prospect Motor pun menghadirkan New Honda CR-V e:HEV sebagai opsi hybrid yang relevan bagi loyalisnya.

“Melalui kehadiran varian hybrid terbaru ini, kami menghadirkan teknologi yang lebih efisien dan modern bagi basis konsumen CR-V yang lebih luas," ujar Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM, Yusak Billy di arena IIMS 2026, dikutip pada Selasa (10/2/2026).

Spesifikasi New Honda CR-V e:HEV

New Honda CR-V e:HEV mengusung mesin hybrid 2.0L direct injection 4 silinder Atkinson cycle DOHC yang dipadukan dengan Electrical Continuously Variable Transmission (E-CVT).

New Honda CR-V e:HEV dilengkapi 4 Point Front Parking Sensor.

Varian ini dibekali 9” Display Audio with Google built-in yang terintegrasi dengan Wireless Smartphone Connection, menghadirkan sistem infotainment yang lebih intuitif dan praktis.

Dari sisi kenyamanan visual, terdapat Auto-Dimming Rear View Mirror dan Sun Visor Vanity Mirror Lamp. Kenyamanan seluruh penumpang juga didukung melalui All Auto Up/Down Power Windows di seluruh baris, serta fleksibilitas berkendara melalui 4 Drive Modes termasuk Individual Mode.

New Honda CR-V e:HEV dilengkapi Honda CONNECT with Digital Key yang memungkinkan pengoperasian berbagai fungsi kendaraan, termasuk akses Power Tailgate melalui aplikasi tersebut.