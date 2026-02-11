Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cerita Usher di IIMS 2026, Tak Cuma Jadi Pemanis

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |16:56 WIB
JAKARTA - Pameran otomotif, termasuk IIMS 2026, identik dengan beragam mobil baru dengan sejumlah teknologi anyar yang ditawarkan. Tak luput pula, pada pameran otomotif kerap dihiasi para usher. 

1. Usher di IIMS 2026

Keberadaan para usher tak hanya menjadi pemanis, tapi patut memiliki wawasan terutama soal produk. 

Salah satu usher di Changan, Patricia, mengaku sebagai usher setidaknya mengetahui hal-hal dasar pada model yang ditawarkan di booth. 

"Sebenernya kalau produk enggak perlu yang terlalu mendalam, tapi basic-basicnya at least harus tahu sih. Biar kalau ditanya itu kita setidaknya bisa jawab dikit-dikit," kata Patricia kepada Okezone di arena IIMS 2026, Rabu (11/2/2026). 

Ia mengaku, banyak juga pengunjung yang bertanya kepada dirinya. Pertanyaannya biasanya seputar harga atau model yang ditawarkan. 

"Biasanya ditanya, ini tuh mobil listrik atau bukan, terus harganya berapa, yang basic banget sih," ujarnya. 

Sementara itu, usher lainnya di Nissan, yakni Amanda  mengungkapkan hal senada. Ia mengaku banyak pengunjung yang bertanya. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Telusuri berita ototekno lainnya
