IIMS 2026 Buka Sampai Jam Berapa? Ini Jadwal Lengkapnya (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - IIMS 2026 buka sampai jam berapa? Berikut ini jadwal lengkap pameran otomotif tahunan tersebut.

Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Pameran ini digelar pada 5-15 Februari 2026.

Untuk jadwal bukanya, pameran dibuka pada pukul 10.00 WIB hingga 21.00 WIB saat weekend. Sementara saat weekdays pameran dibuka pukul 11.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Pada IIMS 2026 tiket disediakan dalam beberapa kategori, mulai dari regular, premium hingga untuk VIP Infinite Live. Pada tahun ini, harga tiket tidak naik dari pameran tahun lalu.

Tiket reguler dibanderol mulai dari Rp50 ribu (weekdays) dan Rp90 ribu (weekend).

Sementara itu, pengunjung yang ingin menikmati sajian hiburan dari IIMS Infinite Show dan IIMS Infinite Live hanya membayar harga selisih dari tiket IIMS 2026.

Untuk reguler, pemilik tiket IIMS bisa menambah biaya Rp50 ribu pada 6-15 Februari 2026.

Sementara bagi pemilik tiket IIMS yang ingin membeli tiket VIP Infinite bisa topup sebesar Rp300 ribu pada 5 Februari, Rp250.000 (weekdays) dan Rp300 ribu (weekend).

President PT Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung mengatakan, IIMS 2026 diselenggarakan dengan skala yang lebih besar dengan memperluas area hingga Grand Hall dan Gambir Expo.

Adapun total luasan yang digunakan mencapai 156.000 meter persegi, serta menghadirkan lebih dari 190 peserta dan 62 merek kendaraan roda empat maupun roda dua.