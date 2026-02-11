Mobil Hybrid Baru Mitsubishi Bakal Meluncur Tahun Ini!

Mobil Hybrid Baru Mitsubishi Bakal Meluncur Tahun Ini! (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Mobil hybrid Mitsubishi akhirnya akan meluncur pada tahun ini. Mobil hybrid bru tersebut direncanakan meluncur pada paruh kedua 2026.

1. Meluncur Tahun Ini

Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Atsushi Kurita, memastikan pihaknya akan meluncurkan mobil hybrid tahun ini. Namun, ia tak bisa memastikan ada berapa model yang diluncurkan.

"Saya hanya bisa menyampaikan, mobil hybrid ini meluncur semester kedua tahun ini. Tapi apakah satu atau dua produk, saya tak bisa bilang," ujar Kurita di arena IIMS 2026, JIExpo Kemayoran, Jakarta, dikutip pada Rabu (11/2/2026).

Sementara itu, Direktur Divisi Penjualan dan Pemasaran PT MMKSI, Irwan Kuncoro, menyebut mobil hybrid yang bakal meluncur itu akan dirakit lokal.

"Belum ada (bocoran yang bisa dikasih tahu). Tapi produksi lokal. Pemerintah kan selalu mendorong produksi lokal, kalau ada insentif pasti dikaitkan dengan itu," tutur Irwan.