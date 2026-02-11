Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Mobil Januari 2026 Tembus 66.447 Unit, Naik 7%

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |18:04 WIB
Penjualan Mobil Januari 2026 Tembus 66.447 Unit, Naik 7%
Penjualan Mobil Januari 2026 Tembus 66.447 Unit, Naik 7% (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Penjualan mobil pada Januari 2026 naik tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penjualan mobil secara wholesales (pabrik ke diler) pada Januari 2026 tembus 66.447 unit. 

1. Penjualan Januari 2026

Hal ini berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), dikutip pada Rabu (11/2/2026). Angka ini naik 7 persen dibandingkan capaian pada Januari 2025 sebesar 62.084 unit. 

Kenaikan juga terjadi dari sisi penjualan ritel (diler ke konsumen). Pada Januari 2026, penjualan ritel mencapai 66.936. 

Jumlah tersebut naik 4,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 64.076 unit.

Namun, jika dibandingkan penjualan bulan lalu yakni Desember 2025, penjualan Januari 2026 justru anjlok. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/15/3203611/mobil_gac_indonesia-8XxI_large.jpg
GAC Raup 2 Ribu SPK di IIMS 2026, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203230/toyota_di_iims_2026-M8LA_large.jpeg
Toyota Raup 2.793 SPK pada IIMS 2026, Ini 5 Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203228/motul-hm4j_large.jpg
Teknologi Mesin Modern Kian Canggih, Motul Kembangkan Oli Berstandar API SQ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203227/changan_lumin-FOk6_large.jpg
Changan Klaim Raup Ratusan SPK di IIMS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/15/3202933/gwm_tank_500_diesel_di_iims_2026-Cxof_large.jpg
Raup 350 SPK, Penjualan GWM Naik 3 Kali Lipat di IIMS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/15/3202932/daihatsu_rocky_di_iims_2026-m2Rx_large.jpg
Tanpa Model Baru, Daihatsu Dapat Penghargaan di IIMS 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement