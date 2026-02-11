Penjualan Mobil Januari 2026 Tembus 66.447 Unit, Naik 7%

Penjualan Mobil Januari 2026 Tembus 66.447 Unit, Naik 7% (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Penjualan mobil pada Januari 2026 naik tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penjualan mobil secara wholesales (pabrik ke diler) pada Januari 2026 tembus 66.447 unit.

1. Penjualan Januari 2026

Hal ini berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), dikutip pada Rabu (11/2/2026). Angka ini naik 7 persen dibandingkan capaian pada Januari 2025 sebesar 62.084 unit.

Kenaikan juga terjadi dari sisi penjualan ritel (diler ke konsumen). Pada Januari 2026, penjualan ritel mencapai 66.936.

Jumlah tersebut naik 4,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 64.076 unit.

Namun, jika dibandingkan penjualan bulan lalu yakni Desember 2025, penjualan Januari 2026 justru anjlok.