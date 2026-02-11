Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda PCX 160 2026 Punya Baju Baru, Segini Harganya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |18:32 WIB
Honda PCX 160 2026 Punya Baju Baru, Segini Harganya
Honda PCX 160 2026 Punya Baju Baru, Segini Harganya (Dok AHM)
JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penyegaran tampilan pada Honda PCX160. Penyegaran tampilan ini diberikan pada seluruh varian PCX160.

Pilihan warna baru Honda PCX160 secara perdana hadir di gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. 

Direktur Marketing AHM Octavianus Dwi meyakini penampilan baru Honda PCX160 semakin mewah dan berkelas. 
 
“Pilihan warna mewah terbaru Honda PCX160 yang dilengkapi berbagai fitur canggih terbaik dapat memberikan pengalaman berkendara semakin menyenangkan dan membanggakan,” ujar Octa, Rabu (11/2/2026).

Pada tipe ABS, Honda PCX160 hadir dengan empat varian warna baru. Keempatnya adalah Phenomenal Blue, Phenomenal Green, Phenomenal Black, serta Phenomenal Matte White. Keempat pilihan warna pada tipe ABS ini warna Burnt Titanium pada bagian velg dan logo emblem PCX160 berwarna silver.
 
Pada tipe Honda RoadSync, Honda PCX160 punya warna baru yakni Signature Brown. Selain warna Signature Brown, tipe Honda RoadSync menawarkan pilihan warna Signature Burgundy. 
Tipe tertinggi pada pada Honda PCX160 ini dilengkapi velg yang dilapisi warna Burnt Titanium dan emblem PCX160 yang semakin berkelas. 

Sementara pada tipe CBS, warna baru yakni Exceptional Matte White menjadi pilihan menarik dengan tampilan velg berwarna hitam dan logo emblem PCX160 berwarna Silver. 

 

1 2
      
