HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bedah e3 Platform BYD, Dibekali 3 Motor Listrik!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |18:24 WIB
Bedah e3 Platform BYD, Dibekali 3 Motor Listrik!
Bedah e3 Platform BYD, Dibekali 3 Motor Listrik!
JAKARTA - BYD Motor Indonesia memamerkan platform e3 pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Platform itu digunakan Denza Z9 GT. 

Model tersebut sempat dipamerkan pada pameran otomotif tahun lalu. 

Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, menjelaskan sebagai perusahaan teknologi global, BYD percaya bahwa masa depan mobilitas dibangun melalui lompatan teknologi. 

"DNA BYD terletak pada kemampuan kami mengintegrasikan inovasi, kecerdasan sistem, dan rekayasa teknologi kendaraan dalam satu arsitektur yang dirancang untuk menghadirkan performa dan keselamatan secara konsisten," kata Luther di arena IIMS 2026, JIExpo Kemayoran, Jakarta, dikutip pada Rabu (11/2/2026). 

e3 Platform

e3 Platform dikembangkan sebagai fondasi kendaraan listrik yang menyeimbangkan tenaga, kendali, fleksibilitas, dan keselamatan. Implementasinya dapat dilihat pada Denza Z9 GT, yang sebelumnya dihadirkan di Indonesia sebagai unit display. 

e3 Platform memiliki konfigurasi tiga motor listrik independen. Motor listrik itu mengatur distribusi tenaga dan torsi dengan presisi.

Ini memungkinkan fleksibilitas karakter berkendara, mulai dari akselerasi responsif hingga kestabilan optimal di berbagai kondisi jalan. 

Dari sisi struktur, e3 Platform mengadopsi teknologi Cell-to-Body (CTB). Baterai
terintegrasi langsung ke dalam struktur bodi. Desain ini meningkatkan kekakuan torsional,
sehingga mendukung presisi kemudi dan stabilitas saat bermanuver, sekaligus memperkuat perlindungan pada skenario tabrakan, termasuk frontal impact dan side pole impact. 

e3 Platform dilengkapi Independent Rear Wheel Steering yang memungkinkan roda belakang berbelok secara independen. Pada kecepatan rendah, sistem ini memperkecil turning radius dan memudahkan manuver di ruang terbatas.

Sementara pada kecepatan maksimal meningkatkan stabilitas dan kepercayaan diri saat melaju atau berpindah jalur.

 

