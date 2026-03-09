Jaecoo Targetkan 10 Ribu Unit J5 EV Dikirim ke Konsumen Sebelum Lebaran

JAKARTA - Jaecoo Indonesia mempercepat pengiriman J5 EV ke konsumen. Ditargetkan, sebanyak 10 ribu unit dikirim sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Business Unit Director Jaecoo Indonesia, Jim Ma, menyampaikan tingginya antusiasme konsumen terhadap J5 EV mendorong pihaknua mempercepat distribusi kendaraan kepada konsumen.

Ia menjelaskan, langkah akselerasi ini merupakan komitmen pihaknya agar pelanggan dapat segera mengendarai J5 EV untuk menemani aktivitas harian maupun perjalanan jarak antar kota.

"Fokus utama kami saat ini adalah memastikan setiap unit sampai ke tangan konsumen secepatnya, dengan target mencapai 10.000 unit terdistribusi sebelum hari raya Idul Fitri 2026,” ujar Jim Ma di Jakarta, dikutip Senin (9/3/2026).

J5 EV merupakan model terbaru Jaecoo di Indonesia. Sejak diluncurkan pada November 2025, J5 EV diklaim membukukan lebih dari 10 ribu surat pemesanan kendaraan (SPK) dalam 2 bulan.

Jaecoo Indonesia terus mendistribusikan unit ke konsumen. Kini, lebih dari 7 ribu J5 EV sudah dikirim ke konsumen.

Diketahui, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pada Januari 2026, penjualan ritel J5 EV mencapai 1.942 unit. Sementara pada Februari penjualan ritel tembus 2.926 unit.



(Erha Aprili Ramadhoni)