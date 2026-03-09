Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jaecoo Targetkan 10 Ribu Unit J5 EV Dikirim ke Konsumen Sebelum Lebaran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |22:58 WIB
Jaecoo Targetkan 10 Ribu Unit J5 EV Dikirim ke Konsumen Sebelum Lebaran
Jaecoo Targetkan 10 Ribu Unit J5 EV Dikirim ke Konsumen Sebelum Lebaran (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Jaecoo Indonesia mempercepat pengiriman J5 EV ke konsumen. Ditargetkan, sebanyak 10 ribu unit dikirim sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. 

Business Unit Director Jaecoo Indonesia, Jim Ma, menyampaikan tingginya antusiasme konsumen terhadap J5 EV mendorong pihaknua mempercepat distribusi kendaraan kepada konsumen.

Ia menjelaskan, langkah akselerasi ini merupakan komitmen pihaknya agar pelanggan dapat segera mengendarai J5 EV untuk menemani aktivitas harian maupun perjalanan jarak antar kota. 

"Fokus utama kami saat ini adalah memastikan setiap unit sampai ke tangan konsumen secepatnya, dengan target mencapai 10.000 unit terdistribusi sebelum hari raya Idul Fitri 2026,” ujar Jim Ma di Jakarta, dikutip Senin (9/3/2026).

J5 EV merupakan model terbaru Jaecoo di Indonesia. Sejak diluncurkan pada November 2025, J5 EV diklaim membukukan lebih dari 10 ribu surat pemesanan kendaraan (SPK) dalam 2 bulan. 

Jaecoo Indonesia terus mendistribusikan unit ke konsumen. Kini, lebih dari 7 ribu J5 EV sudah dikirim ke konsumen. 

Diketahui, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pada Januari 2026, penjualan ritel J5 EV mencapai 1.942 unit. Sementara pada Februari penjualan ritel tembus 2.926 unit. 
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181489/jaecoo_j5_ev-CuT8_large.jpg
Jaecoo J5 Dibanderol Rp200 Jutaan, Bos Chery Minta Maaf jika Inden Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/15/3181286/jaecoo-KSxA_large.jpg
Ini Perbedaan Jaecoo J5 EV Varian Premium dan Standard
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173765/jaecoo_j8_shs_ardis-0gAX_large.jpg
Harga dan Spesifikasi Mobil Jaecoo J8 SHS Ardis yang Dijual di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/15/3205453//arcfox_t1-SARh_large.jpg
BAIC Siap Luncurkan Mobil Listrik Tahun Ini, Intip Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/15/3205438//byd_atto_3_tetap_utuh_usai_terdampak_ledakan_rudal-IvgY_large.jpg
Viral BYD Atto 3 Tetap Utuh Usai Terdampak Ledakan Rudal Balistik di Yerusalem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/15/3205436//vinfast_limo_green-w8u0_large.jpg
VinFast Siap Pasok 20 Ribu Mobil Listrik ke Mitra Transportasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement