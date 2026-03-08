Daihatsu Siapkan Bengkel Siaga hingga Ajak Komunitas Mudik Lebaran Bareng

JAKARTA - Menyambut momen mudik Lebaran 2026, Daihatsu menyiapkan posko dan bengkel siaga di sejumlah lokasi. Selain itu, Daihatsu mengajak sejumlah komunitas untuk mudik bareng.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, masyarakat Indonesia kembali bersiap menyambut tradisi mudik.

Aktivitas pulang ke kampung halaman ini selalu dinanti, terutama oleh para perantau yang ingin selalu menjaga tali silaturahmi bersama keluarga besar dan kerabat di kampung halaman.

“Bagi kami perjalanan mudik merupakan hal yang sangat membahagiakan. Oleh karena itu, Daihatsu berkomitmen hadir dalam perjalanan mudik ini dengan menghadirkan layanan terbaik bagi pelanggan, termasuk bengkel siaga & posko siaga di beberapa titik strategis yang tetap

beroperasi selama libur Lebaran di berbagai daerah di Indonesia," ujar Marketing Director dan Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani, di Bekasi dikutip Minggu (8/3/2026).

Pada tahun ini, Daihatsu mengajak 21 komunitas mudik bareng di Daihatsu Part Center, Cikarang, Bekasi, Sabtu (7/3/2026). Melalui program ini, Daihatsu ingin menghadirkan suasana kebersamaan sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis antara Daihatsu dan komunitas, serta antar anggota klub itu sendiri.

"Semoga perjalanan mudik Sahabat berlangsung aman, nyaman, dan menyenangkan selama perjalanan menuju dan kembali dari kampung halaman," ujar Sri Agung.

Daihatsu juga memberikan berbagai informasi dan tips agar perjalanan pulang kampung bersama keluarga dapat berlangsung lebih aman, nyaman dan menyenangkan. Selain itu, ada juga edukasi mengenai safety driving dan traffic rules bersama Korlantas Polri guna meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara selama perjalanan.