HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Ritel Daihatsu Tembus 12.336 Unit pada Februari 2026, Ini Model Terlaris

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |17:32 WIB
JAKARTA - Daihatsu mencatatkan penjualan ritel sebanyak 12.336 unit pada Februari 2026. Jumlah itu naik 10 persen dibandingkan bulan sebelumnya. 

Penjualan ritel pada Februari 2026 disokong dari 3 segmen dengan kontribusi mencapai lebih dari 90 persen. Ketiganya adalah dari segmen mobil niaga, LCGC, dan SUV medium. 

“Capaian pada Februari 2026 ini memperkuat konsistensi Daihatsu dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia, baik untuk penggunaan harian maupun menunjang aktivita usaha," ujar Direktur Marketing dan Corporate Communication PT Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani, dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).

Ia menjelaskan, pihaknya berkomitmen dalam menyediakan pilihan kendaraan yang best value sesuai kebutuhan pelanggan, serta memastikan kemudahan layanan purnajual agar pelanggan makin tenang memiliki Daihatsu.

Pada kategori mobil penumpang yang berkontribusi sebesar 51% dari penjualan Daihatsu, segmen LCGC dan SUV Medium mendominasi, disusul oleh segmen lainnya. Pada segmen LCGC (Sigra & Ayla) menyumbang penjualan sebesar 3.906 unit dan Terios di segmen SUV Medium mencatat penjualan 1.351 unit. 

Di segmen niaga yang berkontribusi 49% dari penjualan Daihatsu, Gran Max PU (Pick Up) menyumbang penjualan dengan capaian 4.010 unit. Sementara Gran Max MB (Mini Bus) mencatat penjualan 2.033 unit. 

Sebagaimana diketahui, pada 2025, Daihatsu mempertahankan posisi nomor 2 penjualan ritel otomotif nasional selama 17 tahun berturut-turut. Capaian ini tak lepas dari komitmen Daihatsu dalam menyediakan produk sesuai kebutuhan pelanggan, harga terjangkau, biaya kepemilikan jangka panjang ekonomis, jaringan layanan luas, serta nilai jual kembali (resale value) stabil yang mendukung mobil Daihatsu sebagai aset investasi.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
