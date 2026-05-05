Penjualan Ritel Daihatsu April 2026 Tembus 12.300 Unit, Naik 11%

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |16:14 WIB
Penjualan Ritel Daihatsu April 2026 Tembus 12.300 Unit, Naik 11% (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Daihatsu mencatatkan penjualan ritel sebesar 12.300 unit pada April 2026. Jumlah itu naik dibandingkan bulan lalu maupun April 2025. 

Dibandingkan bulan lalu yang mencatatkan penjualan 11.115 unit, penjualan ritel Daihatsu pada April 2026 naik sekitar 11 persen.

Selain itu, penjualan ritel Daihatsu juga naik 25% dibandingkan April 2025, sebesar 9.801 unit. 

Dari segmen kendaraan penumpang, Daihatsu mencatatkan penjualan sebanyak 5.879 unit, atau berkontribusi sekitar 48% dari total penjualan. Pada segmen ini, mobil LCGC Daihatsu (Sigra dan Ayla) tetap mendominasi dengan total 3.627 unit atau 30% dalam penjualan Daihatsu. 

Disusul Terios mencatatkan penjualan 1.154 unit. Model lainnya, yaitu All New Xenia, Luxio, serta Rocky dan Rocky Hybrid total mencatatkan penjualan ritel 2.252 unit.

