Penjualan Ritel Daihatsu Tembus 11.115 Unit, Gran Max dan Sigra Jadi Tumpuan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |15:52 WIB
Penjualan Ritel Daihatsu Tembus 11.115 Unit, Gran Max dan Sigra Jadi Tumpuan
Penjualan Ritel Daihatsu Tembus 11.115 Unit, Gran Max dan Sigra Jadi Tumpuan
JAKARTA - Penjualan ritel Daihatsu pada Maret 2026 sebanyak 11.115 unit. Jumlah tersebut meraih pangsa pasar sebesar 16,7%. 

Dari jumlah tersebut, Gran Max series mencatatkan penjualan sebesar 5.054 unit pada Maret 2026. Pada segmen Pick Up Low, Gran Max Pick Up yang mencatatkan penjualan sebanyak 3.543 unit, dengan pangsa pasar sebesar 66,9%. 

Sementara Gran Max Minibus terjual sebanyak 1.511 unit. Mobil ini mendominasi segmen semi-commercial dengan pangsa pasar 87,9%.

Di sisi lain, pada segmen low cost green car (LCGC), Sigra dan Ayla mencatatkan penjualan sebesar 3.779 unit. Ini sekaligus menempati posisi teratas pada segmen LCGC nasional. 

“Kontribusi Gran Max dan Sigra sebagai pilar utama penjualan dan didukung penjualan model lainnya menunjukkan bahwa kebutuhan kendaraan masyarakat Indonesia masih didominasi oleh kendaraan yang fungsional, efisien, dan memiliki value for money tinggi," ujar Marketing Director dan Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani, dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/15/3212974//daihatsu_gran_max-q8ew_large.jpg
Granx Max Jadi Mobil Terlaris Maret 2026, Mobil Komersial Kuasai 5 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/15/3212879//jaecoo_j5_ev-GxAK_large.jpg
Daftar Mobil Listrik yang Paling Diminati Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/15/3212116//penjualan_mobil-yfQ8_large.jpg
Penjualan Mobil Anjlok 13,8 Persen pada Maret 2026, Cuma 61.271 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/15/3211324//daihatsu_gran_max_di_giicomvec_2026-6Agl_large.jpg
4 Versi Daihatsu Gran Max Mejeng di Giicomvec 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/15/3209121//skoda_anak_usaha_vw-FIag_large.jpg
Penjualan Anjlok 96%, Anak Usaha VW Angkat Kaki dari Pasar China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/15/3207521//servis_mobil-wuRB_large.jpg
6 Tips Mudik Pakai Mobil Pribadi agar Perjalanan Aman dan Nyaman
Telusuri berita ototekno lainnya
